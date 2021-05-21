Тренер Легии: Шабанов - улыбчивый и преданный парень, буду вспоминать его с любовью

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич высказался о защитнике Артеме Шабанове, который полгода отыграл в аренде в польской команде от "Динамо".

"Он довольно быстро влился в новую команду, даже не знал точно всех игроков.И он сделал свое дело.

Конечно, все будут напоминать ему о его ошибке в матче с "Пястом" в Кубке Польши, но он помог нам во многих матчах.

Я был рад, что он пришел и помог команде работать в новой обстановке. Потому что, благодаря ему, его левой ноге, мы могли играть более разнообразно, чем раньше. У нас был Холовня, но он был после травмы, и мы боялись, что он перегорит. А Артем был готов к игре.

Хороший парень, я буду вспомнить его с любовью. Улыбчивый и преданный", - резюмировал Михневич.