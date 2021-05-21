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СМИ: Ребров ведет переговоры с АЕКом. Греки предлагают тренеру 1 млн евро в год

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СМИ: Ребров ведет переговоры с АЕКом. Греки предлагают тренеру 1 млн евро в год

Новина українською

Венгерский СМИ пишут о том, что украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров ведет переговоры с греческим клубом АЕК.

Как сообщает Nemzeti Sport, Реброву в Греции предлагают зарплату в размере 1 млн евро.

Агент тренера уже ведет переговоры, в то время как прессе выдает стандартную информацию о действующем контракте с "Ференцварошем".

Напомним, что днем ранее президент "Ференцвароша" Габор Кубатов рассказал, что Ребров принял решение покинуть венгерский клуб. Руководство "Фради" уже начало поиски нового наставника, и скорее всего, после ухода Реброва ее примет главный тренер венской "Аустрии" Петер Штегер.

Ну и отметим, что АЕК в минувшем чемпионате Греции занял 4-е место, пропустив вперед "Олимпиакос", ПАОК и "Арис". Это и стало причиной поиска нового тренера для команды.

Также напомним, что в греческой команде выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.

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В статье: Сергей Ребров АЕК (Афины) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Nemzetisport

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
21.05.2021 в 02:33
Странное решение. Возможно связано с тем, что он не видит Фради в группе ЛЧ/ЛЕ в следующем году и хочет уйти на пике. Потому что по деньгам, вряд ли он зарабатывает в Венгрии, с учетом всех бонусов, меньше миллиона в год.
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