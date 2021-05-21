СМИ: Ребров ведет переговоры с АЕКом. Греки предлагают тренеру 1 млн евро в год
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Венгерский СМИ пишут о том, что украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров ведет переговоры с греческим клубом АЕК.
Как сообщает Nemzeti Sport, Реброву в Греции предлагают зарплату в размере 1 млн евро.
Агент тренера уже ведет переговоры, в то время как прессе выдает стандартную информацию о действующем контракте с "Ференцварошем".
Напомним, что днем ранее президент "Ференцвароша" Габор Кубатов рассказал, что
Ну и отметим, что АЕК в минувшем чемпионате Греции занял 4-е место, пропустив вперед "Олимпиакос", ПАОК и "Арис". Это и стало причиной поиска нового тренера для команды.
Также напомним, что в греческой команде выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.
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