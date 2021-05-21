Александр Рыбка покинул латвийскую Лиепаю

Украинский голкипер Александр Рыбка покидает латвийскую "Лиепаю". Об этом вратарь сообщил у себя в Instagram.

"Это был незабываемый год! Новый опыт и новый трофей! Я познакомился с отличными людьми и с хорошими футболистами!!!! Этот этап моей карьеры и моей жизни всегда останется в моем сердце, это были незабываемые эмоции! Всегда переживаю за вас и всегда с вами!", - написал Рыбка.

Напомним, что в "Лиепаю" 34-летний футбол перешел летом 2020 года из азербайджанского "Сабаила". В составе латвийского клуба Рыбка провел 17 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз отстоял на ноль.