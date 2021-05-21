Александр Рыбка покинул латвийскую Лиепаю
Об этом футболист сообщил в социальных сетях
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Украинский голкипер Александр Рыбка покидает латвийскую "Лиепаю". Об этом вратарь сообщил у себя в Instagram.
"Это был незабываемый год! Новый опыт и новый трофей! Я познакомился с отличными людьми и с хорошими футболистами!!!! Этот этап моей карьеры и моей жизни всегда останется в моем сердце, это были незабываемые эмоции! Всегда переживаю за вас и всегда с вами!", - написал Рыбка.
Напомним, что в "Лиепаю" 34-летний футбол перешел летом 2020 года из азербайджанского "Сабаила". В составе латвийского клуба Рыбка провел 17 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз отстоял на ноль.
Популярное сейчас
- Буяльский пропустит Евро, перестройка в Александрии, Барса может вернуть Райкарда. Главные новости за 20 мая
- Буяльский: Конечно расстроился, что пропущу Евро, но Шевченко сказал, что на этом жизнь не заканчивается
- В Италии подтверждают, что Шахтер ведет переговоры по двум игрокам Сассуоло
- Малиновский сравнял счет в финале Кубка Италии - ВИДЕО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО