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Ребров заинтересовал клуб из ОАЭ

Наши за границей
(1 голосов)

Подробности переговоров не сообщаются

Ребров заинтересовал клуб из ОАЭ

Фото: mlsz.hu

Новина українською

Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров может продолжить тренерскую карьеру в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает UAEkick.

По информации источника, эмиратский клуб "Аль-Айн" очень близок к тому, чтобы подписать контракт с украинским специалистом. Подробности переговоров не сообщаются.

Ранее президент "Ференцвароша" Габор Кубатов подтвердил, что Ребров покидает венгерский клуб.

Добавим, что "Аль-Айн" 13 раз выигрывал чемпионат ОАЭ, семь раз становился обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, а в 2018 – вышел в финал Клубного чемпионата мира, где проиграл "Реалу" (1:4).

Читайте такжеСМИ: Ребров ведет переговоры с АЕКом. Греки предлагают тренеру 1 млн евро в год
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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (3)
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Shilov 2020 (Кировоград )
21.05.2021 в 10:59
Серега плюнь на бабло лучше возвращайся на родину в наш чудо чемпионат для интриги!
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.05.2021 в 10:41
Хоч заробить нормально.
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
21.05.2021 в 10:22
Те що потрібно! Ребров якраз грошей більше хотів.
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