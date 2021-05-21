Ребров заинтересовал клуб из ОАЭ
Подробности переговоров не сообщаются
Фото: mlsz.hu
Украинский наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров может продолжить тренерскую карьеру в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает UAEkick.
По информации источника, эмиратский клуб "Аль-Айн" очень близок к тому, чтобы подписать контракт с украинским специалистом. Подробности переговоров не сообщаются.
#مفاوضات ????— سدّد (@UAEkick) May 19, 2021
العين يقترب جداً من التعاقد مع المدرب الاوكراني سيرجي ريبروف (46 عاماً) مدرب الاهلي السعودي السابق. pic.twitter.com/oV2H0QdCno
Ранее президент "Ференцвароша" Габор Кубатов подтвердил, что Ребров покидает венгерский клуб.
Добавим, что "Аль-Айн" 13 раз выигрывал чемпионат ОАЭ, семь раз становился обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, а в 2018 – вышел в финал Клубного чемпионата мира, где проиграл "Реалу" (1:4).
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