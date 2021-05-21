Команда Зозули теряет все шансы остаться во втором дивизионе Испании
"Альбасете" занимает последнюю строчку в турнирной таблице
В матче 40-го тура Сегунды ничья с "Луго" (1:1) лишила "Альбасете" Романа Зозули последних шансов остаться во втором по силе дивизионе Испании.
На данный момент команда украинца занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице, отставая от спасительного 18-го место на 6 очков.
Но даже если испанский клуб и наберет в последних двух турах эти шесть пунктов, а соперник дважды проиграет, это все равно ничего не гарантирует команде, так как по показателю личных встреч "Альбасете" уступает как "Логронесу", так и "Луго" с "Кастельоном".
Напомним, что в текущем сезоне 31-летний футболист за испанский клуб в Сегунде провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
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