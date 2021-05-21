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Команда Зозули теряет все шансы остаться во втором дивизионе Испании

Наши за границей
(1 голосов)

"Альбасете" занимает последнюю строчку в турнирной таблице

Команда Зозули теряет все шансы остаться во втором дивизионе Испании

Новина українською

В матче 40-го тура Сегунды ничья с "Луго" (1:1) лишила "Альбасете" Романа Зозули последних шансов остаться во втором по силе дивизионе Испании.

На данный момент команда украинца занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице, отставая от спасительного 18-го место на 6 очков.

Но даже если испанский клуб и наберет в последних двух турах эти шесть пунктов, а соперник дважды проиграет, это все равно ничего не гарантирует команде, так как по показателю личных встреч "Альбасете" уступает как "Логронесу", так и "Луго" с "Кастельоном".

Напомним, что в текущем сезоне 31-летний футболист за испанский клуб в Сегунде провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Читайте такжеЖурналист: Зозуля покинет Альбасете в случае вылета команды из Сегунды

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В статье: Роман Зозуля Альбасете
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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Shilov 2020 (Кировоград )
21.05.2021 в 10:52
Роман пора паковать чемоданы и валит на родину карьеру доигрывать!
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