Команда Зозули теряет все шансы остаться во втором дивизионе Испании

В матче 40-го тура Сегунды ничья с "Луго" (1:1) лишила "Альбасете" Романа Зозули последних шансов остаться во втором по силе дивизионе Испании.

На данный момент команда украинца занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице, отставая от спасительного 18-го место на 6 очков.

Но даже если испанский клуб и наберет в последних двух турах эти шесть пунктов, а соперник дважды проиграет, это все равно ничего не гарантирует команде, так как по показателю личных встреч "Альбасете" уступает как "Логронесу", так и "Луго" с "Кастельоном".

Напомним, что в текущем сезоне 31-летний футболист за испанский клуб в Сегунде провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.