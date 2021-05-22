Директор Динамо Брест: Мы ничего не должны Хачериди

Директор "Динамо" Брест Эрнест Николайчук прокомментировал ситуацию с делом на счет выплаты компенсации клубом уже бывшему защитнику Евгению Хачериди:

“– Я только сегодня утром узнал новость о том, что Хачериди хочет отсудить у клуба миллион долларов. Поэтому пока что-то тяжело комментировать. Нужно поднимать и смотреть документы, которые с игроком заключал клуб, когда он был еще ООО “Динамо” Брест. Сейчас мы являемся ГФК “Динамо” Брест. Думаю, у Хачериди с клубом были определенные договоренности, и прежний собственник должен был их исполнить. Пока я не до конца во всем разобрался, но новость, конечно, неприятная.

– Евгений и его представители хотят получить компенсацию именно от нового руководства клуба.

– “Динамо” в нынешнем виде появилось 16 января 2021 года, имеет статус государственного футбольного клуба. И я считаю, что принимать какие-то финансовые обязательства по игрокам, у которых были заключены многолетние контракты с другой структурой, а позже были расторгнуты, это просто неправильно. Мы же не принимали участия в процессе заключения тех соглашений.

– Вы не связывались с прежним руководством “Динамо”?

– Пока нет, просто нахожусь в отъезде. Но вопрос серьезный, поэтому, безусловно, будем его решать, свяжемся с прежним руководством клуба.

– Вас не удивила сумма в миллион долларов?

– Мне кажется, это такая коммерческая тайна, которая стала явной для прессы. Однако финансовые вопросы, связанные с прежними владельцами клуба, обсуждать не имею права. Единственное, я знаю, что ООО “Динамо-Брест” еще существует, гасятся определенные долги, связанные с хозяйственной и иной деятельностью.

– В новости также сказано, что если руководство клуба не выполнит условия, то дело может дойти до суда.

– Это уже вопрос и желание стороны, которая обращается со своими претензиями и требованиями. Впрочем, мне кажется, что эта ситуация разрешится еще до суда.

Плюс, повторюсь, это договорные отношения между игроком и руководством прежнего клуба. И ответчиками по этому иску тем более не собираемся выступать.

Мы ничего никому не должны. Это наша позиция по данной ситуации. В конце прошлого года прошла аудиторская проверка, и мы спортивную деятельность принимали без долгов от ООО “Динамо-Брест”. Соответственно, никаких финансовых обязательств перед игроком у нас нет.

– В какие сроки будете разбираться с этой ситуацией?

– В кратчайшее время. Данный вопрос довольно серьезный, и его нужно решать.

– На какой итог вы рассчитываете?

– Надеюсь, что стороны, которые заключали между собой контракты, придут к соглашению, которое не втянет наш в клуб в судебные разбирательства", - сказал Николайчук.