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СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб

Наши за границей
(5 голосов)

Он за него выступал в статусе игрока

СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб

Фото: fradi.hu

Новина українською

Наставник "Фернецвароша" Сергей Ребров вошел в список кандидатов на пост главного тренера "Фенербахче". Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

По информации источника кроме украинца в ​​шорт-лист вошли Йоахим Лев, Златко Далич и Люсьен Фавр, а также нынешний руководитель команды Емре Белёзоглу. С марта этого года 40-летний турок находится в статусе исполняющего обязанности тренера "желтых канареек".

В прошлом сезоне "Фенербахче" завершил чемпионат Турции на третьем месте, уступив лидеру "Бешикташу" два очка.

Напомним, что сезон 2003-2004 гг. Ребров провел в аренде в "Фенербахче" с "Тоттенхэма". Тогда он сыграл 39 игр, записав в свой актив четыре гола, шесть ассистов и завоеванное чемпионство Турции.

Напомним, что пока "Ференцварош" официально не объявил о розлучання с украинским тренером, несмотря на то, что президент клуба подтвердил эту информацию.

В Венгрии наставник провел три года, трижды подряд завоевав чемпионство страны.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул)
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Источник:
Fanatik

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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
22.05.2021 в 14:32
я думал шахтер)
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sawyer1936
22.05.2021 в 13:49
Я уж думал Тотенхем
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