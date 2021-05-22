СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб
Он за него выступал в статусе игрока
Фото: fradi.hu
Наставник "Фернецвароша" Сергей Ребров вошел в список кандидатов на пост главного тренера "Фенербахче". Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.
По информации источника кроме украинца в шорт-лист вошли Йоахим Лев, Златко Далич и Люсьен Фавр, а также нынешний руководитель команды Емре Белёзоглу. С марта этого года 40-летний турок находится в статусе исполняющего обязанности тренера "желтых канареек".
В прошлом сезоне "Фенербахче" завершил чемпионат Турции на третьем месте, уступив лидеру "Бешикташу" два очка.
Напомним, что сезон 2003-2004 гг. Ребров провел в аренде в "Фенербахче" с "Тоттенхэма". Тогда он сыграл 39 игр, записав в свой актив четыре гола, шесть ассистов и завоеванное чемпионство Турции.
Напомним, что пока "Ференцварош" официально не объявил о розлучання с украинским тренером, несмотря на то, что
В Венгрии наставник провел три года, трижды подряд завоевав чемпионство страны.
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