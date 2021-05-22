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Турецкий Газиантеп подписал 19-летнего воспитанника Шахтера

Наши за границей
(1 голосов)

Владислав перешел на правах свободного агента

Турецкий Газиантеп подписал 19-летнего воспитанника Шахтера

ФК "Газиантеп" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Газиантепа" сообщает, что клуб подписал воспитанника академии донецкого "Шахтера" Владислава Кобылянского.

19-летний центральный полузащитник подписал контракт с турецким клубом на 5 лет. Хавбек перешел в формате свободного агента.

Кобылянский находился без клуба несколько месяцев после ухода из академии "горняков" и выступал за молодежную команду "Газиантепа".

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В статье: Шахтер (Донецк) Газиантеп ББ (Турция)
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Источник:
gaziantepfk.org

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.05.2021 в 20:07
Хочет путь Зинченко повторить
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+4
0
Acsakal (Kharkov)
22.05.2021 в 20:34
А чому би ні?
Ответить
+4
0


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