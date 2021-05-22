Турецкий Газиантеп подписал 19-летнего воспитанника Шахтера
Владислав перешел на правах свободного агента
ФК "Газиантеп" / Автор неизвестен
Официальный сайт "Газиантепа" сообщает, что клуб подписал воспитанника академии донецкого "Шахтера" Владислава Кобылянского.
19-летний центральный полузащитник подписал контракт с турецким клубом на 5 лет. Хавбек перешел в формате свободного агента.
Кобылянский находился без клуба несколько месяцев после ухода из академии "горняков" и выступал за молодежную команду "Газиантепа".
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Источник:gaziantepfk.org
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.05.2021 в 20:07
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Acsakal (Kharkov)
22.05.2021 в 20:34
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