Турецкий Газиантеп подписал 19-летнего воспитанника Шахтера

Официальный сайт "Газиантепа" сообщает, что клуб подписал воспитанника академии донецкого "Шахтера" Владислава Кобылянского.

19-летний центральный полузащитник подписал контракт с турецким клубом на 5 лет. Хавбек перешел в формате свободного агента.

Кобылянский находился без клуба несколько месяцев после ухода из академии "горняков" и выступал за молодежную команду "Газиантепа".