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Мимо сборной? Безус забил победный мяч и отдал ассит против Мехелена

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(1 голосов)

"Гент" вышел в Лигу Конференций, а Швед участие в матче не принимал

Мимо сборной? Безус забил победный мяч и отдал ассит против Мехелена

Новина українською

В матче 6-го тура группы за Лигу Конференций чемпионата Бельгии "Гент" на выезде обыграл "Мехелен" со счетом 2:1.

Атакующий полузащитник гостей Роман Безус принял участие в обеих голах "Гента" в этом поединке. Сначала на 57-й минуте встречи украинец поразил ворота соперника, а спустя 10 минут отдал голевую передачу на Туссудали.

Таким образом, "Гент" опередил "Мехелен" на три очка и занял первое место в своей группе, что позволит команде учавствовать в плей-офф раундах за выход в Лигу Конференций (прим. - новый турнир от УЕФА). Но учитывая победу "Генка" в Кубке Бельгии - "Гент" начнет сезон ЛК сразу со стадии группового этапа.

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний хавбек провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 7 забитых мяча и 7 ассистов.

Вингер "Мехелена" Мариан Швед не попал в заявку команды на этот поединок.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия) Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
22.05.2021 в 23:14
такой работы на поле полузащитника как в сегодняшнем матче я не видел давно был везде успевал везде работал за всю команду
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0
0
Pein1986 (Алчевск)
22.05.2021 в 23:14
Да много кто из заслуживших вызов, прошли мимо сборной. Неужели Кулач не заслужил? Или Кочергин? Или Юрченко? Но вызов почему-то получают лавочники без игровой практики. А те, кто на протяжении двух сезонов показывают стабильно высокий уровень, оказывается не достойны даже шанса себя проявить...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.05.2021 в 23:06
Поддерживаю работягу Безуса, а не приблатненную шпану Коваленко.
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+2
0
vgolovan (полтава)
22.05.2021 в 23:01
безус должен быть в сборной сейчас он в отличной форме кто не согласен пусть посмотрит последние игры гента
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+2
0


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