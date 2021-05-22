Мимо сборной? Безус забил победный мяч и отдал ассит против Мехелена

В матче 6-го тура группы за Лигу Конференций чемпионата Бельгии "Гент" на выезде обыграл "Мехелен" со счетом 2:1.

Атакующий полузащитник гостей Роман Безус принял участие в обеих голах "Гента" в этом поединке. Сначала на 57-й минуте встречи украинец поразил ворота соперника, а спустя 10 минут отдал голевую передачу на Туссудали.

Таким образом, "Гент" опередил "Мехелен" на три очка и занял первое место в своей группе, что позволит команде учавствовать в плей-офф раундах за выход в Лигу Конференций (прим. - новый турнир от УЕФА). Но учитывая победу "Генка" в Кубке Бельгии - "Гент" начнет сезон ЛК сразу со стадии группового этапа.

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний хавбек провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 7 забитых мяча и 7 ассистов.

Вингер "Мехелена" Мариан Швед не попал в заявку команды на этот поединок.