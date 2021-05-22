Безус - лучший игрок поединка против Мехелена
Украинец вывел "Гент" в Лигу Конференций
В матче 6-го тура группы за Лигу Конференций чемпионата Бельгии "Гент" победил "Мехелен" 2:1.
Украинский хавбек "Гента" Роман Безус записал в этой игре гол и ассист на свой счет. Официальный сайт Лиги Жюпиле признал нашего парня лучшим игроком матча.
В нынешней кампании во всех турнирах 30-летний Безус принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мяча и 7 ассистов.
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