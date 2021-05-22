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Яремчук получил травму в игре против Мехелена

Наши за границей
(2 голосов)

Евро стартует 11-го июня

Яремчук получил травму в игре против Мехелена

Фото: KAA Gent

Новина українською

В заключительном туре чемпионата Бельгии "Гент" обыграл "Мехелен" и обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги Конференций. Роман Безус записал на свой счет забитый мяч и ассист в этом поединке.

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Другой украинец в составе бельгийской команды - Роман Яремчук, вышел в стартовом составе команды, но на 79-й минуте встречи был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Детали травмы пока неизвестны.

Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует 11-го июня.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Источник:
ФК "Гент"

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Комментарии (3)
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Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 01:16
Сподіваємося, незначне.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
23.05.2021 в 00:02
Еба нах,ну збс
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0
0
download1 (huyersk)
22.05.2021 в 23:31
Блін, сподіваємося щось незначне
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+4
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