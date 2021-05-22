Яремчук получил травму в игре против Мехелена

В заключительном туре чемпионата Бельгии "Гент" обыграл "Мехелен" и обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги Конференций. Роман Безус записал на свой счет забитый мяч и ассист в этом поединке.

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Другой украинец в составе бельгийской команды - Роман Яремчук, вышел в стартовом составе команды, но на 79-й минуте встречи был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Детали травмы пока неизвестны.

Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует 11-го июня.