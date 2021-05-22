Яремчук получил травму в игре против Мехелена
Евро стартует 11-го июня
Фото: KAA Gent
В заключительном туре чемпионата Бельгии "Гент" обыграл "Мехелен" и обеспечил себе участие в следующем сезоне Лиги Конференций. Роман Безус записал на свой счет забитый мяч и ассист в этом поединке.
Другой украинец в составе бельгийской команды - Роман Яремчук, вышел в стартовом составе команды, но на 79-й минуте встречи был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Детали травмы пока неизвестны.
Напомним, чемпионат Европы по футболу стартует 11-го июня.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Гент"
Популярное сейчас
- Вторая лига. Кривбасс оформил выход в Первую лигу чужими руками, Ужгород в шаге от повышения - обзор субботних игр 23-го тура
- Сломал систему: в Бразилии вратарь побежал на игрока, пробивавшего пенальти
- СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб
- Рыбка возвращается в Украину. Ворскла хочет удержать лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
23.05.2021 в 01:16
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
23.05.2021 в 00:02
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
22.05.2021 в 23:31
Ответить
+4
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...