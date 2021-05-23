Последний матч Яремчука за Гент? На матче с Мехеленом был скаут Ниццы

В заключительном матче Лиги Жюпиле "Гент" обыграл "Мехелен" 2:1 и обеспечил себе выход в Лигу Конференций.

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук не сумел доиграть поединок до конца и был вынужден покинуть поле на 79-й минуте из-за повреждения.

Бельгийское издание voetbalnieuws сообщает, что на матче присуствовал скаут французской "Ниццы" - представитель клуба Лиги 1 просматривал Яремчука. По информации источника, похоже, что это была последння игра Романа за "Гент". Руководство клуба установило на Яремчука ценник в 15 млн евро и готово продать украинца этим летом.

В текущем сезоне во всех турнирах Роман провел 42 игры, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.