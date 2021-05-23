Последний матч Яремчука за Гент? На матче с Мехеленом был скаут Ниццы
За украинцем следил представитель Лиги 1
Фото: kaagent.be
В заключительном матче Лиги Жюпиле
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук
Бельгийское издание voetbalnieuws сообщает, что на матче присуствовал скаут французской "Ниццы" - представитель клуба Лиги 1 просматривал Яремчука. По информации источника, похоже, что это была последння игра Романа за "Гент". Руководство клуба установило на Яремчука ценник в 15 млн евро и готово продать украинца этим летом.
В текущем сезоне во всех турнирах Роман провел 42 игры, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Кривбасс оформил выход в Первую лигу чужими руками, Ужгород в шаге от повышения - обзор субботних игр 23-го тура
- FAVBET: Украина четвертый фаворит на победу в Евровидении
- Стала известна дата подписания соглашения между Де Дзерби и Шахтером
- СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО