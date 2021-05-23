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Последний матч Яремчука за Гент? На матче с Мехеленом был скаут Ниццы

Наши за границей
(1 голосов)

За украинцем следил представитель Лиги 1

Последний матч Яремчука за Гент? На матче с Мехеленом был скаут Ниццы

Фото: kaagent.be

Новина українською

В заключительном матче Лиги Жюпиле "Гент" обыграл "Мехелен" 2:1 и обеспечил себе выход в Лигу Конференций.

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук не сумел доиграть поединок до конца и был вынужден покинуть поле на 79-й минуте из-за повреждения.

Бельгийское издание voetbalnieuws сообщает, что на матче присуствовал скаут французской "Ниццы" - представитель клуба Лиги 1 просматривал Яремчука. По информации источника, похоже, что это была последння игра Романа за "Гент". Руководство клуба установило на Яремчука ценник в 15 млн евро и готово продать украинца этим летом.

В текущем сезоне во всех турнирах Роман провел 42 игры, забил 23 мяча и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Роман Яремчук Ницца (Франция) Гент (Бельгия)
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Источник:
voetbalnieuws.be

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Комментарии (1)
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Cherkasskiy (Черкаси)
23.05.2021 в 00:26
Если во Францию то только в ПСЖ)
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