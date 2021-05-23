Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом
Спонсор футболиста постарался
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко оформил свой третий титул чемпиона Англии вместе с командой.
Спонсор футболиста PUMA выпустил для левого защитника "горожан" уникальную пару бутс, которые посвящены завоеванию трофея. На них изображено: маркировка сезона (2020/2021), надпись "Это наш город" и украинский флаг.
"Наш город заслуживает эти специальные бутсы", - подписал фотографию Зинченко.
В этом сезоне на счету Александра 19 матчей в АПЛ. Результативными действиями он в чемпионате не отличился, но записал по ассисту в Лиге Чемпионов и Кубке Лиги.
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