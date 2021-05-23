  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом
В тренде

Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом

Наши за границей
(1 голосов)

Спонсор футболиста постарался

Патриотично. Фото чемпионских бутс Зинченко с украинским флагом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко оформил свой третий титул чемпиона Англии вместе с командой.

Спонсор футболиста PUMA выпустил для левого защитника "горожан" уникальную пару бутс, которые посвящены завоеванию трофея. На них изображено: маркировка сезона (2020/2021), надпись "Это наш город" и украинский флаг.

"Наш город заслуживает эти специальные бутсы", - подписал фотографию Зинченко.

В этом сезоне на счету Александра 19 матчей в АПЛ. Результативными действиями он в чемпионате не отличился, но записал по ассисту в Лиге Чемпионов и Кубке Лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...