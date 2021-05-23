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Малиновский в старте на поединок против Милана

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(1 голосов)

36-й матч для украинца в текущей кампании Серии А

Малиновский в старте на поединок против Милана

Новина українською

В заключительном туре итальянской Серии А "Аталанта" примет "Милан".

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини доверил в стартовом составе своей команды место Руслану Малиновскому.

Для украинца этот поединок станет уже 36-м в текущей кампании чемпионата Италии. За этот сезон итальянского первенства 28-летний хавбек забил 8 мячей и отдал 12 голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.05.2021 в 21:17
прям неожиданная новость!
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