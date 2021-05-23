Малиновский в старте на поединок против Милана

В заключительном туре итальянской Серии А "Аталанта" примет "Милан".

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини доверил в стартовом составе своей команды место Руслану Малиновскому.

Для украинца этот поединок станет уже 36-м в текущей кампании чемпионата Италии. За этот сезон итальянского первенства 28-летний хавбек забил 8 мячей и отдал 12 голевых передач.