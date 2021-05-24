Руслан Малиновский - лучший ассистент чемпионата Италии
Украинец отдал наиболее количество результативных передач в Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии 2020/21.
На счету 28-летнего украинца 12 результативных передач в 36 матчах.
На втором месте форвард "Интера" Ромелу Лукаку, у которого 11 ассистов. Далее расположились Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Генрих Мхитарян ("Рома") и Петр Зелиньски ("Наполи"), у которых по 10 результативных передач.
Добавим, что украинец также забил 8 голов в завершившемся сезоне, а его команда финишировала третьей и сыграет в группе ЛЧ.
Напомним, что Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А по итогам этого месяца.
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