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Руслан Малиновский - лучший ассистент чемпионата Италии

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Украинец отдал наиболее количество результативных передач в Серии А

Руслан Малиновский - лучший ассистент чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии 2020/21.

На счету 28-летнего украинца 12 результативных передач в 36 матчах.

На втором месте форвард "Интера" Ромелу Лукаку, у которого 11 ассистов. Далее расположились Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Генрих Мхитарян ("Рома") и Петр Зелиньски ("Наполи"), у которых по 10 результативных передач.

Добавим, что украинец также забил 8 голов в завершившемся сезоне, а его команда финишировала третьей и сыграет в группе ЛЧ.

Напомним, что Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А по итогам этого месяца.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Tribuna

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