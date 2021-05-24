Конфликт в самом "украинском" клубе Армении. Репутация Егише Меликяна не пострадала

Накануне со ссылкой на собственные источники в "Чемпионате" наш сайт сообщал об инциденте, который случился в одном из "украинских" клубов Армении – "Пюнике", цвета которого, как известно, защищают семеро наших соотечественников - Герман Пеньков, Валерий Болденков, Антон Братков, Никита Татарков, Игорь Гончар, Олег Кожушко и Евгений Будник.

Напомним, что между российским нападающим Антоном Кобялко и главным тренером Егише Меликяном возник конфликт, в результате которого были проявлены излишние эмоции. Он зародился еще 11 мая, когда "Пюник" встречался с "Арарат-Арменией", а продолжился спустя полторы недели, перед отправкой ереванской команды на выездной матч в Гюмри с "Шираком". Обиженный Кобялко, с которым клуб решил расторгнуть контракт ввиду неподобающего профессиональному спортсмену поведения, пришел попрощаться с командой на базу, где потребовал извинений у Меликяна. Когда наставник отказался это сделать, россиянин дал ему пощечину и тут же убежал, после чего умчался на такси в аэропорт. Главный тренер в компании с заместителем генерального директора "Пюника" настигли обидчика, с которым Меликян разобрался по-мужски.

КОГДА ВСЕ ДЕЛО В ПЕРВОЙ СЕРИИ

Если выражаться терминологией кинематографистов, то этот "приключенческий боевик" состоял из трех серий. Краткое содержание второй и третьей серий было описано выше, а вот о первой почти ничего не известно. Что же произошло 11 мая, во время матча "Пюника" с "Арарат-Арменией", в котором конфликт и зарождался? Узнать что-либо о той ситуации теперь важно вдвойне, ведь для того, чтобы определить степень вины того или другого действующего лица, по всем канонам криминалистики необходимо не только восстановить последовательность событий, но и не упустить мельчайших деталей.

За несколько дней, прошедших с того самого момента, как Кобялко был настигнут в аэропорту Звартноц, корреспондент UA-Футбол по крупицам собирал те самые детали. А дело было вот как. В поединке "Пюника" с одним из претендентов на чемпионское звание "Арарат-Арменией" Антон Кобялко (кстати, он перешел именно из "Арарата-Армении" - прим. В.К.) значился в числе запасных, что часто бывало и в предыдущих матчах. Но если раньше российский легионер не подвергал сомнению тренерские решения, то в этот раз в нем взыграло самолюбие и он решил показать характер. Со знаком "минус", разумеется. Когда до завершения матча оставалось минут десять, а табло показывало счет 0:0, Егише Меликян решил выпустить Кобялко на замену. Но тот заупрямился, словно капризная барышня и проигнорировал тренерское требование. Как рассказали очевидцы, увидев нежелание футболиста принимать участие в игре, наставник махнул рукой: мол, раз у тебя такое настроение и отношение, то тогда не нужно выходить на поле. Россиянин снова дерзнул: "Ну и слава Богу!". Вполне естественно, что такое поведение возмутило главного тренера, который отправил зарвавшегося игрока в раздевалку, сказав ему, что больше с ним работать не будет. После этого вставший со скамейки запасных Кобялко перестал себя контролировать, крикнув тренеру, показывая в направлении подтрибунного помещения: "Я тебя там жду!". Тут уже не выдержал Меликян, применив к распоясавшемуся подопечному пару крепких словечек на русском языке.

Несмотря на призыв Антона Кобялко выяснить отношения со своим наставником в жанре уличных разборок, до драки дело все же не дошло. Егише Меликян, несмотря на присущий армянам темперамент, с эмоциями справился. К тому же, он, как старший по возрасту и статусу, наверняка понимал, что идти на поводу у капризного футболиста, одержимого какими-то глупыми амбициями, не стоит. Все решилось цивилизованным путем: с Кобялко в "Пюнике" расторгли договор, расчитались по деньгам и купили билет на самолет.

САТИСФАКЦИЯ САТИСФАКЦИИ РОЗНЬ

Казалось бы, в этой истории можно было бы ставить точку. Но не тут-то было. Обида из-за роли запасного и матерного словца, прозвучавшего в его адрес, не давала покоя футболисту в течении девяти суток. Вплоть до 20 мая, дня вылета Кобялко из главного аэропорта Армении. Получилось так, что в этот же день "Пюник" готовился к очередному матчу чемпионата с "Шираком", и за несколько часов до него россиянин приехал на клубную базу попрощаться с командой, в которой выступал с прошлого года. В процессе прощания Антон Кобялко и возжелал сатисфакции в отношениях с Егишей Меликяном. Не успел армянский специалист осознать услышанное и ответить категорическим отказом на требование извиниться, как тут же при всей команде получил пощечину. Обидчик мгновенно убежал и покинул базу, уехав на поджидавшем его такси в аэропорт. Свидетели инцидента рассказывают, что не ожидали такой дерзости от Кобялко. Одно дело, если бы он был молодым парнем, а совсем другое, когда человеку 35 лет. В таком зрелом возрасте подобные поступки непозволительны – ни в спорте, ни в жизни.

Спеша в аэропорт, Кобялко, видимо, никак не рассчитывал, что готовившийся к отъезду на очередной официальный матч Меликян может все бросить и помчаться за ним следом. Но получилось именно так. Захватывающей дух погони, как это бывает в остросюжетном приключенческом боевике, не получилось. Все вышло гораздо проще: автомобиль заместителя генерального директора "Пюника" Кима Аракеляна, в котором отправился в аэропорт главный тренер, приехал туда раньше, чем такси с Кобялко. Прибыв в Звартноц, россияский легионер никоим образом не ожидал, что там его уже будет поджидать Егише Меликян. Сатисфакция последовала уже со стороны армянского тренера, в одиночку справившегося с обидчиком. Бывший наставник "Львова", каменской "Стали" и донецкого "Металлурга" надавал тумаков Кобялко, нарушившему субординацию и явно переступившему грань дозволенного.

ИСЧЕЗНУВШАЯ ПРЫТЬ И СОХРАНИВШИЕСЯ АМБИЦИИ

В "Пюнике" Антон Кобялко появился за неполные полгода до прихода в него Егиши Меликяна. На тот момент игроку было 34 года – достаточно зрелый по футбольным меркам возраст. В Армении он зарекомендовал себя как результативный нападающий. Выступая за "Арарат-Армению", Кобялко в первом же сезоне - 2018/19 забил 15 мячей (в 26 матчах), на два гола меньше лучшего бомбардира чемпионата гаитянина Жонеля Дезире. Правда, сезон-2019/20 у россиянина не задался – у него явно сбился прицел. Игроком "Пюника", который нуждался в исполнителе дефицитного ныне амплуа, он стал в разгар лета 2020-го года. Однако возлагаемых на него надежд возрастной ветеран не оправдывал, из-за чего вскоре оказался вне стартового состава. Сменивший в начале января на тренерском мостике "Пюника" Артака Осеяна более опытный Егише Меликян в нескольких матчах предоставлял шанс Кобялко, однако проявить себя в прежнем ключе тот так и не сумел. Из 17 мячей, значащихся на сегодняшний день в активе ереванской команды, нет ни одного гола его авторства.

утративший былую снайперскую прыть Антон Кобялко не утратил своей амбициозности, которая в итоге и сыграла с ним злую шутку в нашумевшей истории.