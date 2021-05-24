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Руслан Малиновский - в символической сборной сезона Серии А по версии Opta

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Украинец проявил себя отлично в завершившемся сезоне

Руслан Малиновский - в символической сборной сезона Серии А по версии Opta

Faisal HQ

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную игроков сезона Серии А по версии спортивной аналитической компании Opta.

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Напомним, что 28-летний украинец в завершившемся сезоне чемпионата Италии, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский - лучший ассистент Серии А в сезоне 2020/21.

Руслан Малиновский - в символической сборной сезона Серии А по версии Opta - изображение 1
Фото: Opta
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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