Руслан Малиновский - в символической сборной сезона Серии А по версии Opta
Украинец проявил себя отлично в завершившемся сезоне
Faisal HQ
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную игроков сезона Серии А по версии спортивной аналитической компании Opta.
Напомним, что 28-летний украинец в завершившемся сезоне чемпионата Италии, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский - лучший ассистент Серии А в сезоне 2020/21.
Фото: Opta
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter
Популярное сейчас
- Вторая лига. Парад результативности в Николаеве и минимальные победы лидеров группы А - обзор воскресных матчей 23-го тура
- Милан и Ювентус пролезли в Лигу чемпионов, Наполи пятый, Рома в Лиге конференции. Итоговая таблица Серии А
- Трубин: Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру, я ее провалил
- Яремчук может оказаться в Ницце, Яя Туре покинул Олимпик. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...