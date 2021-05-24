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Шуранов будет играть за Германию. В УАФ пришла официальная бумага от ФИФА

Наши за границей
(2 голосов)

Эрик получил вызов в сборную Германии U-19

Шуранов будет играть за Германию. В УАФ пришла официальная бумага от ФИФА

Новина українською

Немецкий футбольный союз опубликовал заявку сборной Германии U-19, в которой нашлось место украинском нападающему "Нюрнберга" Эрику Шуранова.

19-летний футболист выступал за сборные Украины U-18 (1 гол в 2 матчах) и U-17 (3 гола в 4 матчах).

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Впрочем, по информации Игоря Цыганыка, еще в январе этого года в адрес УАФ поступило письмо, в котором сообщалось о желании самого Эрика Шуранова изменить футбольное гражданство:

"Насколько мне известно, в январе месяце в адрес УАФ пришло сообщение с ФИФА о том, что Эрик Шуранов хочет поменять футбольное гражданство и будет выступать за сборную Германии. Все. Точка. Здесь не о чем говорить.

Я не знаю, о чем говорят. Есть официальный документ, документ, в котором изъявил желание сам футболист. Я знаю, что там отец говорил, что не все однозначно, что на него не обращали внимания. Есть факт. В январе поступило сообщение. Возможно, они хотели торговаться, возможно, еще какая-то определенная итсория. Но это факт, поэтому сейчас что-то говорить нет смысла", - сказал Цыганык.

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В статье: Нюрнберг Эрик Шуранов
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
24.05.2021 в 23:17
Ну хочет человек играть за Германию. Зачем его удерживать.
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