Шуранов будет играть за Германию. В УАФ пришла официальная бумага от ФИФА

Немецкий футбольный союз опубликовал заявку сборной Германии U-19, в которой нашлось место украинском нападающему "Нюрнберга" Эрику Шуранова.

19-летний футболист выступал за сборные Украины U-18 (1 гол в 2 матчах) и U-17 (3 гола в 4 матчах).

Впрочем, по информации Игоря Цыганыка, еще в январе этого года в адрес УАФ поступило письмо, в котором сообщалось о желании самого Эрика Шуранова изменить футбольное гражданство:

"Насколько мне известно, в январе месяце в адрес УАФ пришло сообщение с ФИФА о том, что Эрик Шуранов хочет поменять футбольное гражданство и будет выступать за сборную Германии. Все. Точка. Здесь не о чем говорить.

Я не знаю, о чем говорят. Есть официальный документ, документ, в котором изъявил желание сам футболист. Я знаю, что там отец говорил, что не все однозначно, что на него не обращали внимания. Есть факт. В январе поступило сообщение. Возможно, они хотели торговаться, возможно, еще какая-то определенная итсория. Но это факт, поэтому сейчас что-то говорить нет смысла", - сказал Цыганык.