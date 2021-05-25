Украинский форвард дебютировал в чемпионате Норвегии

В матче четвертого тура чемпионата Норвегии "Стабек" играл на выезде против "Хеугесунна". Поединок завершился со счетом 0:0.

Украинский нападающий Алексей Хобленко сыграл первый матч за норвежский клуб. На 78-й минуте 27-летний футболист вышел на замену.

Команда украинца идет на 12-м месте в турнирной таблице Элитсерии, но сыграла только два матча.

Напомним, что Хобленко играет за "Стабек" на правах арендного соглашения из "Днепра-1". Контрактное соглашение с днепрянами до августа 2021 года, у норвежского клуба будет право выкупа нападающего.