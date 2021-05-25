  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский форвард дебютировал в чемпионате Норвегии
В тренде

Украинский форвард дебютировал в чемпионате Норвегии

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист вышел на замену на 78-й минуте

Украинский форвард дебютировал в чемпионате Норвегии

Фото: ТК Футбол

Новина українською

В матче четвертого тура чемпионата Норвегии "Стабек" играл на выезде против "Хеугесунна". Поединок завершился со счетом 0:0.

Украинский нападающий Алексей Хобленко сыграл первый матч за норвежский клуб. На 78-й минуте 27-летний футболист вышел на замену.

Команда украинца идет на 12-м месте в турнирной таблице Элитсерии, но сыграла только два матча.

Напомним, что Хобленко играет за "Стабек" на правах арендного соглашения из "Днепра-1". Контрактное соглашение с днепрянами до августа 2021 года, у норвежского клуба будет право выкупа нападающего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Хобленко Стабек (Норвегия) Хеугесунн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...