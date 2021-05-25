Украинский форвард дебютировал в чемпионате Норвегии
Футболист вышел на замену на 78-й минуте
Фото: ТК Футбол
В матче четвертого тура чемпионата Норвегии "Стабек" играл на выезде против "Хеугесунна". Поединок завершился со счетом 0:0.
Украинский нападающий Алексей Хобленко сыграл первый матч за норвежский клуб. На 78-й минуте 27-летний футболист вышел на замену.
Команда украинца идет на 12-м месте в турнирной таблице Элитсерии, но сыграла только два матча.
Напомним, что Хобленко играет за "Стабек" на правах арендного соглашения из "Днепра-1". Контрактное соглашение с днепрянами до августа 2021 года, у норвежского клуба будет право выкупа нападающего.
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