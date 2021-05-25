Ребров ведет серьезные переговоры с Фенербахче - журналист

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик LIVE рассказал, где продолжит карьеру главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров.

"Насколько я понимаю, у Реброва конфликт не с президентом "Ференцвароша", а с менеджером уровнем ниже. Каждый тренер хочет развиваться. И финансовом плане, и в футбольном.

10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска. Сейчас Ребров рассчитывает на то, что он начнет подготовку к сезону с "Ференцварошем".

Что касается АЕК, то я больше склоняюсь к тому, что Ребров скорее возглавит свой бывший клуб. Сейчас уже появилась серьезная информация. Идут серьезные переговоры. Речь идет о "Фенербахче", - отметил Цыганык.