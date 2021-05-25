Ребров ведет серьезные переговоры с Фенербахче - журналист
Украинский специалист может возглавить свой бывший клуб
Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик LIVE рассказал, где продолжит карьеру главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров.
"Насколько я понимаю, у Реброва конфликт не с президентом "Ференцвароша", а с менеджером уровнем ниже. Каждый тренер хочет развиваться. И финансовом плане, и в футбольном.
10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска. Сейчас Ребров рассчитывает на то, что он начнет подготовку к сезону с "Ференцварошем".
Что касается АЕК, то я больше склоняюсь к тому, что Ребров скорее возглавит свой бывший клуб. Сейчас уже появилась серьезная информация. Идут серьезные переговоры. Речь идет о "Фенербахче", - отметил Цыганык.
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