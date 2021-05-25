  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бельгийские СМИ сообщают, что Генту нужно искать замену Яремчуку
В тренде

Бельгийские СМИ сообщают, что Генту нужно искать замену Яремчуку

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно

Бельгийские СМИ сообщают, что Генту нужно искать замену Яремчуку

Фото: KAA Gent

Новина українською

Украинский нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук уже точно покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает бельгийский источник hln.be.

Портал уверен, что главному тренеру буйволов Хансу Ванхазенбруку в следующем сезоне придется обойтись без голов украинца. Автор hln.be прямым текстом пишет, что Генту "нужно уже сейчас начинать искать замену Яремчуку".

Напомним, что ранее к украинцу приписывали интерес со стороны клубов Италии, Англии и Португалии. Сам форвард заявлял, что хотел бы попробовать себя в другом, более конкурентом и сильном чемпионате.

Украинский форвард выступает за "Гент" с лета 2017-го года.

Читайте такжеПоследний матч Яремчука за Гент? На матче с Мехеленом был скаут Ниццы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hln.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...