Бельгийские СМИ сообщают, что Генту нужно искать замену Яремчуку
Украинец может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно
Фото: KAA Gent
Украинский нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук уже точно покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает бельгийский источник hln.be.
Портал уверен, что главному тренеру буйволов Хансу Ванхазенбруку в следующем сезоне придется обойтись без голов украинца. Автор hln.be прямым текстом пишет, что Генту "нужно уже сейчас начинать искать замену Яремчуку".
Напомним, что ранее к украинцу приписывали интерес со стороны клубов Италии, Англии и Португалии. Сам форвард заявлял, что хотел бы попробовать себя в другом, более конкурентом и сильном чемпионате.
Украинский форвард выступает за "Гент" с лета 2017-го года.
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