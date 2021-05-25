Бельгийские СМИ сообщают, что Генту нужно искать замену Яремчуку

Украинский нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук уже точно покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает бельгийский источник hln.be.

Портал уверен, что главному тренеру буйволов Хансу Ванхазенбруку в следующем сезоне придется обойтись без голов украинца. Автор hln.be прямым текстом пишет, что Генту "нужно уже сейчас начинать искать замену Яремчуку".

Напомним, что ранее к украинцу приписывали интерес со стороны клубов Италии, Англии и Португалии. Сам форвард заявлял, что хотел бы попробовать себя в другом, более конкурентом и сильном чемпионате.

Украинский форвард выступает за "Гент" с лета 2017-го года.

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