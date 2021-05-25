  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский на 17-м месте рейтинга лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport
В тренде

Малиновский на 17-м месте рейтинга лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport

Наши за границей
(1 голосов)

В прошлом году украинец был на 38-й позиции

Малиновский на 17-м месте рейтинга лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило рейтинг лучших игроков Серии А этого сезона.

Нашлось в нем место и украинскому хавбеку "Аталанты" Руслану Малиновскому, которому в рейтинге отвели 17-ю позицию.

Среди игроков "Аталанты" украинец стал 4-м после Луиса Муриэля, Ремо Фройлера и Робина Гозенса.

В прошлом сезоне в таком же рейтинге Малиновский был на 38-й строчке.

Отметим, что в этом сезоне Серии А украинец в 36 матчах забил 8 голов и сделал 12 ассистов.

Топ-10 игроков сезона 2020/21 Серии А по версии La Gazzetta dello Sport:

1. Ромелу Лукаку ("Интер")

2. Франк Кесси ("Милан")

3. Криштиану Роналду ("Ювентус")

4. Луис Муриэль ("Аталанта")

5. Никола Барелла ("Интер")

6. Родриго де Пауль ("Удинезе")

7. Златан Ибрагимович ("Милан")

8. Лоренцо Инсинье ("Наполи")

9. Ашраф Хакими ("Интер")

10. Ремо Фройлер ("Аталанта")

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...