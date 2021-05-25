Малиновский на 17-м месте рейтинга лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport
В прошлом году украинец был на 38-й позиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило рейтинг лучших игроков Серии А этого сезона.
Нашлось в нем место и украинскому хавбеку "Аталанты" Руслану Малиновскому, которому в рейтинге отвели 17-ю позицию.
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В прошлом сезоне в таком же рейтинге Малиновский был на 38-й строчке.
Отметим, что в этом сезоне Серии А украинец в 36 матчах забил 8 голов и сделал 12 ассистов.
Топ-10 игроков сезона 2020/21 Серии А по версии La Gazzetta dello Sport:
1. Ромелу Лукаку ("Интер")
2. Франк Кесси ("Милан")
3. Криштиану Роналду ("Ювентус")
4. Луис Муриэль ("Аталанта")
5. Никола Барелла ("Интер")
6. Родриго де Пауль ("Удинезе")
7. Златан Ибрагимович ("Милан")
8. Лоренцо Инсинье ("Наполи")
9. Ашраф Хакими ("Интер")
10. Ремо Фройлер ("Аталанта")
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