АЕК отказался от варианта с назначением Реброва: известна причина

Украинский тренер Сергей Ребров не станет новым главным тренером "АЕК".

Как сообщает SDNA, руководство греческого клуба дали Реброву время до вторника, 25 мая, чтобы он дал окончательное решение. Никакого ответа со стороны украинского тренера не последовало, и в итоге "АЕК" переключился на другого тренера.

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Ожидается, что в ближайшее время клуб возглавит сербский специалист Владан Милоевич.

Напомним, что ранее сообщалось, что Ребров ведет переговоры с "Фенербахче".