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АЕК отказался от варианта с назначением Реброва: известна причина

Наши за границей
(1 голосов)

Греческий клуб переключился на другого тренера

АЕК отказался от варианта с назначением Реброва: известна причина

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров не станет новым главным тренером "АЕК".

Как сообщает SDNA, руководство греческого клуба дали Реброву время до вторника, 25 мая, чтобы он дал окончательное решение. Никакого ответа со стороны украинского тренера не последовало, и в итоге "АЕК" переключился на другого тренера.

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Ожидается, что в ближайшее время клуб возглавит сербский специалист Владан Милоевич.

Напомним, что ранее сообщалось, что Ребров ведет переговоры с "Фенербахче".

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В статье: Сергей Ребров АЕК (Афины)
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Источник:
SDNA

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Комментарии (2)
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tagolerv
26.05.2021 в 12:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 11:08
Мало предложили
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Acsakal (Kharkov)
26.05.2021 в 12:04
Фенербахче для Реброва ближчий. Він там грав.
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