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Лунин останется в Реале: В Мадриде верят в прогресс украинца

Наши за границей
(2 голосов)

Футболист останется в клубе в качестве второго вратаря

Лунин останется в Реале: В Мадриде верят в прогресс украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется в испанском клубе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, "сливочные" рассчитывают на 22-летнего украинца и верят в его прогресс. Куртуа, который считается одним из лучших подписаний клуба за последние годы, будет и дальше основным вратарем команды.

А Лунин, не сыгравший и минуты в этом сезоне Ла Лиги, останется в клубе в качестве второго вратаря. План "Реала" заключается в том, чтобы украинец продолжал развиваться в тени бельгийца в ожидании момента, когда уже сам Лунин станет основным игроком и лидером команды.

В минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо", пропустив тогда два мяча.

Напомним, что ранее СМИ приписывали интерес к украинскому футболисту со стороны испанской "Гранады".

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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PiterCantrope (Франківськ)
27.05.2021 в 13:03
В Мадриді гравців набагато більшого калібру на лавці можуть тримати, тому тут немає нічого дивного. Лунін підписав контракт аж на 6 років, і на невелику зарплату (як для Мадриду). Тому можна скільки завгодно говорити, що мовляв "Луніну треба йти в інший клуб щоб мати час на полі", але його доля цілком і повністю знаходиться в руках керівництва РМ.
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+1
0
MaximSK (Киев)
27.05.2021 в 13:01
Ему надо ждать своего шанса, Куртуа может получить травму на месяц-2, тогда надо быть готовым. Но есть сомнения что Лунин справится
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+2
0
garry1530962 (Новомосковск)
27.05.2021 в 14:32
А если не получит? Дешевле подстеречь Куртуа в темном углу. Шутка. Если Лунин просидит на лавке еще один год ... ну, что же, не он первый, не он последний среди вратарей, которые считались перспективными но их так и сгноили в запасе. Или надо играть или ты потихоньку опускаешься на дно. А насчет "использует свой шанс", так никто его не использует, уже видели, что бывает, если Лунин выходит на 1-2-3 матча в году.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 12:43
Продолжал развиваться, проведя целый сезон на лавке? Это что за развитие такое? А потом выпустят на какую-то ерунду, чтобы опять обосрался?
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+2
0
Сергей1987 (Киев)
27.05.2021 в 12:31
лунин сам сказал что лучше один матч за реал чем сезон в сегунде, можно перефразировать лучше сезон на банке чем вообще играть))
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+3
0
Litb@rski (Кёльн)
27.05.2021 в 12:11
Как можно развиваться на лавочке и стать лидером....
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+2
0


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