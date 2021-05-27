Лунин останется в Реале: В Мадриде верят в прогресс украинца

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется в испанском клубе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, "сливочные" рассчитывают на 22-летнего украинца и верят в его прогресс. Куртуа, который считается одним из лучших подписаний клуба за последние годы, будет и дальше основным вратарем команды.

А Лунин, не сыгравший и минуты в этом сезоне Ла Лиги, останется в клубе в качестве второго вратаря. План "Реала" заключается в том, чтобы украинец продолжал развиваться в тени бельгийца в ожидании момента, когда уже сам Лунин станет основным игроком и лидером команды.

В минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо", пропустив тогда два мяча.

Напомним, что ранее СМИ приписывали интерес к украинскому футболисту со стороны испанской "Гранады".