Лунин останется в Реале: В Мадриде верят в прогресс украинца
Футболист останется в клубе в качестве второго вратаря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется в испанском клубе. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, "сливочные" рассчитывают на 22-летнего украинца и верят в его прогресс. Куртуа, который считается одним из лучших подписаний клуба за последние годы, будет и дальше основным вратарем команды.
А Лунин, не сыгравший и минуты в этом сезоне Ла Лиги, останется в клубе в качестве второго вратаря. План "Реала" заключается в том, чтобы украинец продолжал развиваться в тени бельгийца в ожидании момента, когда уже сам Лунин станет основным игроком и лидером команды.
В минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо", пропустив тогда два мяча.
Напомним, что ранее СМИ приписывали интерес к украинскому футболисту со стороны испанской "Гранады".
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