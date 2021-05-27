"Спасибо, мистер, за этот год" - Лунин отреагировал на отставку Зидана

Сегодня утром стало известно о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала" .

Отреагировал на отставку тренера и 22-летний голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который поблагодарил своего уже бывшего тренера.

"Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы. Удачи на следующем этапе вашей жизни", — написал Лунин.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018-й, за свою первую каденцию он трижды выиграл Лигу чемпионов. Также Зизу брал чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА (2) и КЧМ (2).

Вернувшись в Мадрид после небольшого перерыва, француз вновь сумел завоевать золото Ла Лиги (2019/20) и Суперкубок страны (2019/20).

Сезон 2020/2021 "сливочные" завершили без трофеев, что и спровоцировало отставку тренера.