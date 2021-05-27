  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Спасибо, мистер, за этот год" - Лунин отреагировал на отставку Зидана
В тренде

"Спасибо, мистер, за этот год" - Лунин отреагировал на отставку Зидана

Наши за границей
(1 голосов)

Дальше Реал пойдет без Зизу

"Спасибо, мистер, за этот год" - Лунин отреагировал на отставку Зидана

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня утром стало известно о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала".

Отреагировал на отставку тренера и 22-летний голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который поблагодарил своего уже бывшего тренера.

"Спасибо, мистер, за этот год.

Было приятно работать с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы.

Удачи на следующем этапе вашей жизни", — написал Лунин.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018-й, за свою первую каденцию он трижды выиграл Лигу чемпионов. Также Зизу брал чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА (2) и КЧМ (2).

Вернувшись в Мадрид после небольшого перерыва, француз вновь сумел завоевать золото Ла Лиги (2019/20) и Суперкубок страны (2019/20).

Сезон 2020/2021 "сливочные" завершили без трофеев, что и спровоцировало отставку тренера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 20:12
А за что спасибо, за то что он тебя целый год игнорил?
Ответить
0
0
avatar
Wreck (Киев)
27.05.2021 в 20:44
Ну он своего сына вратаря хотя бы сплавил
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...