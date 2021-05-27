TMW: Тоттенхэм хочет вернуть Почеттино. Ребров - альтернативный вариант
Был бы очень интересный вариант
Украинский специалист Сергей Ребров, который пока что официально считается тренером венгерского "Ференцвароша", может продолжить карьеру в Лондоне.
Как пишет Tuttomercatoweb, украинец является альтернативным вариантом для "
В первую очередь "шпоры" хотели бы вернуть на тренерский мостик Маурисио Почеттино, который сейчас работает с "ПСЖ", однако если аргентинец останется в Париже или выберет "Реал" (слухи о таком назначении стали активно муссироваться после отставки Зидана), лондонцы готовы рассмотреть Реброва как альтернативный вариант.
Напомним, что не так давно президент "Ференцвароша" рассказал, что Ребров принял решение покинуть венгерский клуб. Украинец три года подряд приводил венгерскую команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Также не лишним будет напомнить, что Ребров играл за "Тоттенхэм" в бытность футболиста (2000-2002 года).
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