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TMW: Тоттенхэм хочет вернуть Почеттино. Ребров - альтернативный вариант

Наши за границей
(1 голосов)

Был бы очень интересный вариант

TMW: Тоттенхэм хочет вернуть Почеттино. Ребров - альтернативный вариант

Новина українською

Украинский специалист Сергей Ребров, который пока что официально считается тренером венгерского "Ференцвароша", может продолжить карьеру в Лондоне.

Как пишет Tuttomercatoweb, украинец является альтернативным вариантом для "Тоттенхэма".

В первую очередь "шпоры" хотели бы вернуть на тренерский мостик Маурисио Почеттино, который сейчас работает с "ПСЖ", однако если аргентинец останется в Париже или выберет "Реал" (слухи о таком назначении стали активно муссироваться после отставки Зидана), лондонцы готовы рассмотреть Реброва как альтернативный вариант.

Напомним, что не так давно президент "Ференцвароша" рассказал, что Ребров принял решение покинуть венгерский клуб. Украинец три года подряд приводил венгерскую команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Также не лишним будет напомнить, что Ребров играл за "Тоттенхэм" в бытность футболиста (2000-2002 года).

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В статье: Сергей Ребров Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
TMW

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Комментарии (8)
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prockop4uck (Киев)
27.05.2021 в 20:49
Это прикол? Карьеру игрока надломил этот переход, теперь уже как тренера сватают.
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Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 20:44
Это как-то сильно круто. Ребров не тренеровал даже клубы уровня аутсайдеров АПЛ. А тут сразу взять клуб с высокими амбициями.
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Wreck (Киев)
27.05.2021 в 20:37
2 чемпионства с Динамо, 3 чемпионства в Венгрии, 2 место у арабов, (где не хватило 1 очка до первого места). Ребров машина! Пора в топ клуб
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Romerik (YNWA)
27.05.2021 в 20:19
... То сильно!!! Напевно зсилались на в'ю Циганська.. Ребров може бути тренером якогось середняка топ ліг, ну в усякому випадку би міг попробувати, но про ттх як то говорять сміх та й годі
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Камонплей
27.05.2021 в 20:28
так ттх і є якийсь середняк)
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Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 20:43
участник еврокубков не может быть середняком.
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Камонплей
27.05.2021 в 20:52
таблиці бачили? там половина клубів в єк потрапляє. ну і рофлотурнір конференцій зроблений для тих хто навіть на нетоповому рівні лє нездатні триматися.
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Dimka26 (Чернигов)
27.05.2021 в 21:11
не половина, а 7 клубов из АПЛ. Середняк - это где-то клубы 9-14 места.
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