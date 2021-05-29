Transfermarkt поднял ценники на Яремчука, Безуса, Михайличенко и Макаренко

Аналитический портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов бельгийской Лиги Жюпиле.

Наибольше среди украинцев подорожал форвард "Гента" Роман Яремчук. Его стоимость увеличилась на два миллиона: было 13 млн, стало 15 млн евро. Его одноклубник Роман Безус тоже получил улучшение в цене: было 1,5 млн евро, стало 2 млн евро. Стоимость еще одного игрока "буйволов" Игоря Пластуна же осталась без изменений (1,5 млн).

Также увеличилась трансферная стоимость игрока "Андерлехта" Богдана Михайличенко (с 2 млн до 2,5 млн) и футболиста "Кортрейка" Евгения Макаренко (с 1 млн до 1,2 млн).

Ценники на Едуарада Соболя ("Брюгге") Александра Филиппова ("Сент-Трюйден") и Марьяна Шведа ("Мехелен") остались без изменений: 3 млн евро, 900 тыс евро и миллион евро соответственно.