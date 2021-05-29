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Transfermarkt поднял ценники на Яремчука, Безуса, Михайличенко и Макаренко

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(1 голосов)

Остальные украинцы в Бельгии без изменений

Transfermarkt поднял ценники на Яремчука, Безуса, Михайличенко и Макаренко

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Аналитический портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов бельгийской Лиги Жюпиле.

Наибольше среди украинцев подорожал форвард "Гента" Роман Яремчук. Его стоимость увеличилась на два миллиона: было 13 млн, стало 15 млн евро. Его одноклубник Роман Безус тоже получил улучшение в цене: было 1,5 млн евро, стало 2 млн евро. Стоимость еще одного игрока "буйволов" Игоря Пластуна же осталась без изменений (1,5 млн).

Также увеличилась трансферная стоимость игрока "Андерлехта" Богдана Михайличенко (с 2 млн до 2,5 млн) и футболиста "Кортрейка" Евгения Макаренко (с 1 млн до 1,2 млн).

Ценники на Едуарада Соболя ("Брюгге") Александра Филиппова ("Сент-Трюйден") и Марьяна Шведа ("Мехелен") остались без изменений: 3 млн евро, 900 тыс евро и миллион евро соответственно.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Евгений Макаренко Роман Яремчук Эдуард Соболь Марьян Швед Богдан Михайличенко Александр Филиппов
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.05.2021 в 11:10
Реальные цены,только вот бы Безусу и Михайличенко можно пару млн добавить еще
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2021 в 10:59
Реальні ціни на них покаже Євро.
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