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Жена Реброва: Сами не знаем, где будем дальше

Наши за границей
(2 голосов)

Тренер имеет несколько вариантов продолжения карьеры

Жена Реброва: Сами не знаем, где будем дальше

Фото: mlsz.hu

Новина українською

Жена Сергея Реброва Анна поделилась мыслями о том, где может продолжить карьеру ее муж:

- Твой муж говорил, что руководство "Ференцвароша" не выходит с ним на связь.

– Если честно, пока не могу ответить на этот вопрос, потому что пока все в воздухе висит. Мы еще сами точно не знаем, где будем дальше. Пока у Сергея есть действующий контракт с "Ференцварошем", еще год. Пока не могу сказать больше ничего.

- Была информация, что он покинет "Ференцварош".

– Если честно, не могу сейчас 100% сказать. Еще мы не подписывали ничего о разрыве контракта.

- Будете в Венгрию возвращаться?

– Тоже не знаем об этом.

- А АЕК?

– Решать ему. Я не настолько разбираюсь в клубах. Полететь в Грецию я не против. Главное, чтобы там был хороший садик для детей.

- Было приглашение от АЕКа?

– Да.

- Еще кто-то предлагал?

– Думаю, не секрет, уже писали в интернете о 5-6 клубах. Мы пока раздумываем.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Sportarena

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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 16:57
Хорошее интервью, содержательное «ничего не знаю, в Грецию полететь не против, и вообще куда угодно лишь бы садик был хороший». И, кстати, с женщиной можно было бы на Вы общаться.
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armik (Киев)
29.05.2021 в 16:57
Всем тоже пофиг.Главное, чтобы не в Киев, где он уже отметился.
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0
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Maldini (Киев)
29.05.2021 в 15:48
Зачем она вообще что-то говорила?!Есть же муж или он ГЛУХОНЕМОЙ?!Было бы правльным возглавить Динамо Киев,но там румын Чаушеску-парадокс!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.05.2021 в 15:33
В рашку пойдёт))
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