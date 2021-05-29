Жена Реброва: Сами не знаем, где будем дальше

Жена Сергея Реброва Анна поделилась мыслями о том, где может продолжить карьеру ее муж:

- Твой муж говорил, что руководство "Ференцвароша" не выходит с ним на связь.

– Если честно, пока не могу ответить на этот вопрос, потому что пока все в воздухе висит. Мы еще сами точно не знаем, где будем дальше. Пока у Сергея есть действующий контракт с "Ференцварошем", еще год. Пока не могу сказать больше ничего.

- Была информация, что он покинет "Ференцварош".

– Если честно, не могу сейчас 100% сказать. Еще мы не подписывали ничего о разрыве контракта.

- Будете в Венгрию возвращаться?

– Тоже не знаем об этом.

- А АЕК?

– Решать ему. Я не настолько разбираюсь в клубах. Полететь в Грецию я не против. Главное, чтобы там был хороший садик для детей.

- Было приглашение от АЕКа?

– Да.

- Еще кто-то предлагал?

– Думаю, не секрет, уже писали в интернете о 5-6 клубах. Мы пока раздумываем.