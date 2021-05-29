Рудько стал обладателем Золотой Перчатки чемпионата Кипра
Поздравляем голкипера!
Пафос/Автор невідомий
Украинский голкипер "Пафоса" Артур Рудько стал обладателем Золотой Перчатки группы Б чемпионата Кипра.
Такая награда вручается вратарю с наибольшим количеством сухих матчей во втором раунде чемпионата. В активе Рудько пять поединков на "ноль" с 13-ти в целом. Также в его пассиве девять пропущенных голов.
За один тур до окончания чемпионата Кипра "Пафос" лидирует в группе выбывание. Напомним, что после 26-ти туров кипрский Первый дивизион делится на две группы.
Отметим, что Артур Рудько стал игроком "Пафоса" летом 2019-го года, присоединившись на правах свободного агента. До этого он выступал за киевское "Динамо".
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