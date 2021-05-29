  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Рудько стал обладателем Золотой Перчатки чемпионата Кипра
В тренде

Рудько стал обладателем Золотой Перчатки чемпионата Кипра

Наши за границей
(1 голосов)

Поздравляем голкипера!

Рудько стал обладателем Золотой Перчатки чемпионата Кипра

Пафос/Автор невідомий

Новина українською

Украинский голкипер "Пафоса" Артур Рудько стал обладателем Золотой Перчатки группы Б чемпионата Кипра.

Такая награда вручается вратарю с наибольшим количеством сухих матчей во втором раунде чемпионата. В активе Рудько пять поединков на "ноль" с 13-ти в целом. Также в его пассиве девять пропущенных голов.

За один тур до окончания чемпионата Кипра "Пафос" лидирует в группе выбывание. Напомним, что после 26-ти туров кипрский Первый дивизион делится на две группы.

Отметим, что Артур Рудько стал игроком "Пафоса" летом 2019-го года, присоединившись на правах свободного агента. До этого он выступал за киевское "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артур Рудько Пафос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...