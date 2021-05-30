Селюк: Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди

Футбольный агент Дмитрий Селюк эмоционально выговорился об игре украинского защитника Александра Зинченко во вчерашнем финале Лиги Чемпионов

"Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди. "Челси" повезло, что за "Манчестер Сити" играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Мэнди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко", - сказал Селюк.