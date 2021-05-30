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Селюк: Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди

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(6 голосов)

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Селюк: Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди

Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк эмоционально выговорился об игре украинского защитника Александра Зинченко во вчерашнем финале Лиги Чемпионов

"Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди. "Челси" повезло, что за "Манчестер Сити" играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Мэнди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко", - сказал Селюк.

Напомним, что в марте Зинченко заявил, что в "Сити" собраны лучшие игроки команды, поэтому это может стать причиной выигрыша всех четырех трофеев. Правда, в итоге "горожане" завоевали два титула: АПЛ и Кубок Лиги. Кроме проигранного финала Лиги Чемпионов от "Челси", подопечные Гвардиолы потерпели поражение в полуфинале Кубка Англии против тех же "аристократов".

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В статье: Дмитрий Селюк Александр Зинченко
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Источник:
Sport.24

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Комментарии (18)
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Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 15:28
Не гони.
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0
0
Blues (Львов)
30.05.2021 в 15:00
Ну, да Чемпионата Израиля... Просто Пеп в футболе не разбирется и выставляет на игру. За то Селюк это спец!
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.05.2021 в 14:55
А шо Селюк неправильно сказал? Зинченко это уровень чемпионата Израиля, не более. Даже не Бельгии.
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+1
-4
Cherkasskiy (Черкаси)
30.05.2021 в 14:42
Его комменту есть элементарное обьяснение. Просто Зинченко не клиент Селюка..
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+6
-2
Sandra777 (Львів)
30.05.2021 в 14:38
А хто слово давав силюкам?..?
Ответить
+6
0
football_soccer (Украина)
30.05.2021 в 14:37
вот это еще тот любитель афро-мужиков )))))
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+5
-1
свалява city (свалява)
30.05.2021 в 14:35
При всій неповазі до недоагента,до його думки навіть прислухатись не потрібно.Калітвінцев винен,бо Туре не слухав,тут Зіна винен….Невже Менді його гравець
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 14:31
Хаверц рукой сигнализировал куда делать пас. И Зинченко, находясь ближе к вратарю, это прекрасно видел. Если бы знал что выгонят из команды, он бы этого Хавертца стопудово догнал. А так, поплакал, простили. Тряпка.
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+2
-2
alex 66 (Кременчуг)
30.05.2021 в 15:37
Конечно можно в этой ситуации всех собак вешать на Зину, но....по матчу Зина играл левого хава (если я не ошибаюсь),хотя по расстановке матча лз, а где были 2 цз Сити, пили кофе? пусть думает Пеп.
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0
0
Goleon (Одесса)
30.05.2021 в 14:19
Наверно долго ждал этого момента, чтобы вылить жиденького на Зинченко. Как же так, игрок из Украины в АПЛ и он не его агент.
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+12
-1
MAXIMKA7 (львов)
30.05.2021 в 14:18
Вини в голі його тут нема, тут Челсі все ідеально зробив, центр поля повністю провалився в момент передачі, та й взагалі канте вчора з'їв дебрюйне і закусив сілвою...
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+8
-2
MAXIMKA7 (львов)
30.05.2021 в 14:03
Зінченко грає на свої 60% можливостей, дуже боїться помилитися, грає переважно назад, йому потрібно більше брати на себе, загострювати, в нього все для цього є. Мені здається що якщо б він взяв вчора на себе ініціативу пару раз то розбудив би всю команду....
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+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
30.05.2021 в 14:13
Це типу основний гравець збірної України її один з стержнів.... Якщо в збірній України такі стержні, то яка взагалі ціль збірної України на Євро.?
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+4
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.05.2021 в 14:25
0
-3
viha (Краков)
30.05.2021 в 15:18
було враження, шо йому сам тренер дав таку установку:" не загострюй, твої діло дати пас комусь іншому" :)
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0
0
Blues (Львов)
30.05.2021 в 14:02
Чия би корова мичала!
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+4
-1
vadooo (Слатино)
30.05.2021 в 13:55
В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зины . Он не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хавертца. В таких играх малейшая ошибка играет катастрофическую роль.
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+5
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
30.05.2021 в 14:15
Все правильно, з такими типу основними гравцями як Зінченко збірна України заїде в болото., і це не перший раз.
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+2
-4


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