Селюк: Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди
В полку хейтеров новые лица
Футбольный агент Дмитрий Селюк эмоционально выговорился об игре украинского защитника Александра Зинченко во вчерашнем финале Лиги Чемпионов
"Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Мэнди. "Челси" повезло, что за "Манчестер Сити" играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.
Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Мэнди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко", - сказал Селюк.
Напомним, что в марте Зинченко заявил, что в "Сити" собраны лучшие игроки команды, поэтому это может стать причиной выигрыша всех четырех трофеев. Правда, в итоге "горожане" завоевали два титула: АПЛ и Кубок Лиги. Кроме проигранного финала Лиги Чемпионов от "Челси", подопечные Гвардиолы потерпели поражение в полуфинале Кубка Англии против тех же "аристократов".
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