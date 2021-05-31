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"Аталанта - не топ-клуб". Маркевич рассказал, в какой чемпионат нужно перейти Малиновскому

Наши за границей
(1 голосов)

По его мнению, украинец уже созрел для перехода в другой чемпионат

"Аталанта - не топ-клуб". Маркевич рассказал, в какой чемпионат нужно перейти Малиновскому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу того, стоит ли Руслану Малиновскому уходить из "Аталанты".

"Думаю, ему стоит куда-то уходить. Он сейчас очень хорошо выглядит. При всем уважении к "Аталанте", но это не топ-клуб. Малиновский уже созрел к тому, чтобы перейти в один из топ-клубов.

Думаю, ему нужно перейти в АПЛ. Будь то "Челси" или другая команда. Я бы хотел его там увидеть. Почему нет?" - сказал Маркевич.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник во всех турнирах провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Мирон Маркевич Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Мова Футболу

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Комментарии (7)
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wago27
31.05.2021 в 10:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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meffi (Захід)
31.05.2021 в 10:32
Ніфіга, ще сезон треба грати в Аталанті.
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0
0
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
31.05.2021 в 10:22
Аталанта с лигой чемпионов это не топ. А Тоттенхем с лигой конференций это топ из топов. При всём уважении к Маркевичу-тренеру, аналитик из него никудышный
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
31.05.2021 в 10:01
в Англии наши не заиграют --иди туда где больше платят не слушай Мирона--он уже угробил молодёжку вместе с Ротанем
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 10:26
А как же Лужный, который капитаном выводил Арсенал??? Арсенал, который в те года был топом!!!!
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0
0
MaximSK (Киев)
31.05.2021 в 09:42
Он только начал играть в основе Аталанты, 3 месяца, и сразу думать об уходе в Топ-клуб это рано. Еще 1 год надо поиграть в Аталанте, продолжать прогрессировать, потом по любому Топ-клубы купят его, все зависит от Руслана
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+3
0
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Американец 2000
31.05.2021 в 09:25
Нашёл клуб , Гасперини помог ему стать на ноги ! Как говорится - от добра добра не ищут !Начнёт метаться , может остаться у разбитого корыта ! Не мальчик он уже ! Критический возраст !
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+2
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