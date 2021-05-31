"Аталанта - не топ-клуб". Маркевич рассказал, в какой чемпионат нужно перейти Малиновскому

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу того, стоит ли Руслану Малиновскому уходить из "Аталанты".

"Думаю, ему стоит куда-то уходить. Он сейчас очень хорошо выглядит. При всем уважении к "Аталанте", но это не топ-клуб. Малиновский уже созрел к тому, чтобы перейти в один из топ-клубов.

Думаю, ему нужно перейти в АПЛ. Будь то "Челси" или другая команда. Я бы хотел его там увидеть. Почему нет?" - сказал Маркевич.