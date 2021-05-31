"Аталанта - не топ-клуб". Маркевич рассказал, в какой чемпионат нужно перейти Малиновскому
По его мнению, украинец уже созрел для перехода в другой чемпионат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу того, стоит ли Руслану Малиновскому уходить из "Аталанты".
"Думаю, ему стоит куда-то уходить. Он сейчас очень хорошо выглядит. При всем уважении к "Аталанте", но это не топ-клуб. Малиновский уже созрел к тому, чтобы перейти в один из топ-клубов.
Думаю, ему нужно перейти в АПЛ. Будь то "Челси" или другая команда. Я бы хотел его там увидеть. Почему нет?" - сказал Маркевич.
Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний полузащитник во всех турнирах провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.
Популярное сейчас
- Шериф под руководством Вернидуба проиграл в финале Кубка Молдовы
- Интрига в Первой лиге, смена лидера во Второй, слухи о Забарном. Главные новости за 30 мая
- Цитаишвили получил гражданство Грузии. Фото в форме сборной
- TMW: Тоттенхэм хочет вернуть Почеттино. Ребров - альтернативный вариант
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО