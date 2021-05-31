Малиновский останется в Аталанте. Президент клуба не собирается продавать украинца летом

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что его клуб не планирует продавать летом полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

"В течение последних трех лет "Аталанта" имеет лучшую атаку в Серии А. Не знаю, как можно усилить команду в этом звене. Могу сказать, что Муриэль, Сапата и Малиновский точно останутся в команде. Их уход исключен.

Гасперини? Он может оставаться здесь пожизненно. Не понимаю, почему я должен об этом постоянно говорить, если у него еще 3 года контракта", - сказал Перкасси в интервью L'Eco di Bergamo.