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Малиновский останется в Аталанте. Президент клуба не собирается продавать украинца летом

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Украинский футболист останется в чемпионате Италии

Малиновский останется в Аталанте. Президент клуба не собирается продавать украинца летом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что его клуб не планирует продавать летом полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

"В течение последних трех лет "Аталанта" имеет лучшую атаку в Серии А. Не знаю, как можно усилить команду в этом звене. Могу сказать, что Муриэль, Сапата и Малиновский точно останутся в команде. Их уход исключен.

Гасперини? Он может оставаться здесь пожизненно. Не понимаю, почему я должен об этом постоянно говорить, если у него еще 3 года контракта", - сказал Перкасси в интервью L'Eco di Bergamo.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Антонио Перкасси
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Источник:
Tutto Atalanta

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