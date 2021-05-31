Малиновский останется в Аталанте. Президент клуба не собирается продавать украинца летом
Украинский футболист останется в чемпионате Италии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Аталанты" Антонио Перкасси заявил, что его клуб не планирует продавать летом полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
"В течение последних трех лет "Аталанта" имеет лучшую атаку в Серии А. Не знаю, как можно усилить команду в этом звене. Могу сказать, что Муриэль, Сапата и Малиновский точно останутся в команде. Их уход исключен.
Гасперини? Он может оставаться здесь пожизненно. Не понимаю, почему я должен об этом постоянно говорить, если у него еще 3 года контракта", - сказал Перкасси в интервью L'Eco di Bergamo.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tutto Atalanta
Популярное сейчас
- Фанат Манчестер Сити сделал тату в честь победы горожан в финале ЛЧ перед матчем с Челси
- Аутсайдеры рейтинга. Динамо попадает в самую низкую корзину группового раунда Лиги чемпионов
- "Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ
- Обладатель Кубка чемпионов интересуется Забарным, турецкий вектор Шахтера. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...