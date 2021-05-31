  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно
В тренде

Зинченко: Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно

Наши за границей
(3 голосов)

Сити снова не смог взять ЛЧ

Зинченко: Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение от "Челси" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно.

Мы вернемся сильнее!

И я уверен, что "Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете", - написал Зинченко в Инстаграме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 22:51
Саня, ты огромный молодец и Сити 100% скоро выиграет ЛЧ с Пепом. Потому, что теперь можно не бояться что он уйдёт.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 23:57
100% выиграет?? Какие ваши доказательства?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 22:46
Возвращаясь к эпизоду с голом Челси. В момент передачи на Маунта Седан стоял в МЕТРЕ от Хаветца. Нас позиции левого полузачитника. В МЕТРЕ, Карл! С Хаветцом должен был играть именно Седан. Потом был забег немца..
Ответить
0
0
djeff2015 (Запорожье)
31.05.2021 в 22:36
бл....многие из вас играли в финале ЛЧ ???? спецы....
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 22:55
Они на диване только в гандбол играют и языком чешут.
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
31.05.2021 в 22:29
Не понимаю почему у Зинченко так много хейтеров? Я помню Шеву все любили даже несмотря на то ,что он агитировал за Януковича. А за что ненавидеть этого парня ваще не пойму?
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 22:36
Сравнил блин Шевченка с Зинченко.
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 22:54
Вася, у людей просто из чеснот имеются только ехидство, зависть и ненависть. И то это конечно из другой оперы.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 21:56
Пижон Седан.. у парня походу побег от реальности наблюдается. Полёт как у Коноплянки. Больше везения, чем реального мастерства
Ответить
+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 22:01
Ну,,, Коноплянка, в отличии от него реально имел талант.
Ответить
+2
-3
sergkir
31.05.2021 в 21:56
Он забыл как эти животные называются? Зина это Кони!)
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 21:45
И ни слова о своей ошибке. Да и рассуждения у него какие-то странные. Пахал он.. А что, игроки Челси не пахали? Или футболисты Баварии не пахали, или игроки Аталанты не пахали? Они тоже не заслуживают? Это спорт, и побеждает сильнейший, а не самый пахотный.
Ответить
+3
-2
andyua (Kyiv)
31.05.2021 в 21:37
"Весь сезон ми пахли як тварини..."
Ответить
0
-2
velbag (Полтава)
31.05.2021 в 21:37
"ви цього заслуговуєте" ??? чому "ВИ"? його вже виперли чи шо?
Ответить
0
-1
AntinBandera (Leopolis)
31.05.2021 в 21:41
ну він же вболівальникам, мабуть, пише, якщо б тільки колегам по команді - то можна і в чат скинути, не треба пост писати )
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 21:32
Какие животные?
Ответить
0
-1
avatar
c99baf (Харьков)
31.05.2021 в 21:30
Мы пахали,говорила муха сидя на лошади...
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...