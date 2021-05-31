Зинченко: Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно
Сити снова не смог взять ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал
"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно.
Мы вернемся сильнее!
И я уверен, что "Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете", - написал Зинченко в Инстаграме.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Инстаграм
Популярное сейчас
- Ярославский: Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ и еврокубки
- Зинченко: Не стесняюсь ставить в пример Диаша в сборной
- Фанат Манчестер Сити сделал тату в честь победы горожан в финале ЛЧ перед матчем с Челси
- Обладатель Кубка чемпионов интересуется Забарным, турецкий вектор Шахтера. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 22:51
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 23:57
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 22:46
Ответить
0
0
djeff2015 (Запорожье)
31.05.2021 в 22:36
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 22:55
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
31.05.2021 в 22:29
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 22:36
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 22:54
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 21:56
Ответить
+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 22:01
Ответить
+2
-3
sergkir
31.05.2021 в 21:56
Ответить
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 21:45
Ответить
+3
-2
andyua (Kyiv)
31.05.2021 в 21:37
Ответить
0
-2
velbag (Полтава)
31.05.2021 в 21:37
Ответить
0
-1
AntinBandera (Leopolis)
31.05.2021 в 21:41
Ответить
0
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 21:32
Ответить
0
-1
c99baf (Харьков)
31.05.2021 в 21:30
Ответить
0
-3
Лучшие букмекеры
загрузка...