Зинченко: Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение от "Челси" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы пахали как животные, но этого было недостаточно.

Мы вернемся сильнее!

И я уверен, что "Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете", - написал Зинченко в Инстаграме.