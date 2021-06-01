Роман Зозуля покинул Альбасете

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля покинул испанский клуб. Об этом футболист сообщил у себя на Facebook странице.

"Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы обманули наш город и наших поклонников Альбасете. Хочу извиниться, так как мы не могли оправдать ожидания. В этом году у нас не получилось и я хочу извиниться за это. Я просто надеюсь и уверен, что Альбасет скоро вернется ко Второму!

Хочу поблагодарить всех за эти 4 года, которые я провел в этом отличном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить Альбасете. Также я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми я играл, вы были отличными игроками, и больше всего замечательными друзьями. Хочу также поблагодарить клубных врачей, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба, всех причастных к клубу Альбасете. Я люблю вас, ребята. Ты стала для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось пройти!

Хочу поблагодарить поклонников Альбасете за то, что вы всегда поддерживали меня и были рядом, большое спасибо. У меня здесь много друзей. Моя семья никогда тебя не забудет! Альбасет навсегда останется в моем сердце, удачи.

Со всей моей любовью Roman Zozulia! A ÚPA ALBA", - написал Зозуля на странице Facebook.