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Роман Зозуля покинул Альбасете

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(3 голосов)

В испанском клубе украинец выступал с 2017 года

Роман Зозуля покинул Альбасете

Новина українською

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля покинул испанский клуб. Об этом футболист сообщил у себя на Facebook странице.

"Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы обманули наш город и наших поклонников Альбасете. Хочу извиниться, так как мы не могли оправдать ожидания. В этом году у нас не получилось и я хочу извиниться за это. Я просто надеюсь и уверен, что Альбасет скоро вернется ко Второму!

Хочу поблагодарить всех за эти 4 года, которые я провел в этом отличном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить Альбасете. Также я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми я играл, вы были отличными игроками, и больше всего замечательными друзьями. Хочу также поблагодарить клубных врачей, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба, всех причастных к клубу Альбасете. Я люблю вас, ребята. Ты стала для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы сделали для меня и через что нам пришлось пройти!

Хочу поблагодарить поклонников Альбасете за то, что вы всегда поддерживали меня и были рядом, большое спасибо. У меня здесь много друзей. Моя семья никогда тебя не забудет! Альбасет навсегда останется в моем сердце, удачи.

Со всей моей любовью Roman Zozulia! A ÚPA ALBA", - написал Зозуля на странице Facebook.

Напомним, что в "Альбасете" Зозуля присоединился в сентябре 2017 года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, в которых забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания)
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Комментарии (4)
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F@ust (Прага)
01.06.2021 в 13:10
2 гола и 1 ассист за сезон все же личный неуд.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
01.06.2021 в 12:07
Будет играть за Днепр, инфа 100%
Ответить
0
-1
Сергей1987 (Киев)
01.06.2021 в 13:18
В днепре есть кому играть
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 12:01
.... а кто слушал - молодец!
Ответить
+2
0


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