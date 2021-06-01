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Малиновский ответил на вопрос о необходимости операции

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Хирургическое вмешательство запланировано после Евро-2020

Малиновский ответил на вопрос о необходимости операции

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Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о проблеме с грыжей живота.

"Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", — сказал Малиновский.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец за "Аталанту" во всех турнирах провел 43 матча, забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
BurBuzz

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