Малиновский ответил на вопрос о необходимости операции

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о проблеме с грыжей живота.

"Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", — сказал Малиновский.