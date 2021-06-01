Малиновский: Никакой конкретики со стороны Интера не было

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об интересе к своей персоне со стороны "Интера".

"В футболе так случается, когда есть предложение от большого клуба, ты просто не можешь отказать. Конечно, хочется сделать шаг вперед и попробовать сыграть на этом уровне. Футбольная жизнь – она одна и, возможно, через год такой возможности не будет, поэтому если не попробовать – будешь жалеть. Если не получится, это уже другой вопрос, все зависит от меня.

Я не задумывался о возможном переходе в АПЛ, главное было – завершить хорошо чемпионат, подготовиться к Евро и сейчас самое главное – это хорошо сыграть на чемпионате Европы.

Мог бы стать чемпионом Италии в составе "Интера"? Не согласен, не было никакой конкретики. Скауты ведут многих футболистов, но ко мне никто не обращался и никто не общался по контрактным вопросам. Ничего не было.

После одного матча главный тренер "Интера" Антонио Конте мне сказал, что хорошая игра и все. Я не знаю, возможно, кто-то общался с моими агентами, но до меня такая информация не доходила. Значит, никакой конкретики не было", - сказал Малиновский.