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Малиновский: Никакой конкретики со стороны Интера не было

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Украинец прокомментировал трансферные слухи

Малиновский: Никакой конкретики со стороны Интера не было

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об интересе к своей персоне со стороны "Интера".

"В футболе так случается, когда есть предложение от большого клуба, ты просто не можешь отказать. Конечно, хочется сделать шаг вперед и попробовать сыграть на этом уровне. Футбольная жизнь – она одна и, возможно, через год такой возможности не будет, поэтому если не попробовать – будешь жалеть. Если не получится, это уже другой вопрос, все зависит от меня.

Я не задумывался о возможном переходе в АПЛ, главное было – завершить хорошо чемпионат, подготовиться к Евро и сейчас самое главное – это хорошо сыграть на чемпионате Европы.

Мог бы стать чемпионом Италии в составе "Интера"? Не согласен, не было никакой конкретики. Скауты ведут многих футболистов, но ко мне никто не обращался и никто не общался по контрактным вопросам. Ничего не было.

После одного матча главный тренер "Интера" Антонио Конте мне сказал, что хорошая игра и все. Я не знаю, возможно, кто-то общался с моими агентами, но до меня такая информация не доходила. Значит, никакой конкретики не было", - сказал Малиновский.

Напомним, что ранее директор каналов "Футбол" Александр Денисов сообщал, что Малиновским интересуется "Интер", "ПСЖ" и "Челси".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 15:04
Достаточно было увидеть ценник
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