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"Интересовались 2-3 клуба" - Малиновский рассказал, почему зимой он не захотел уходить из Аталанты

Наши за границей
(3 голосов)

Но после Евро диспозиция может измениться

"Интересовались 2-3 клуба" - Малиновский рассказал, почему зимой он не захотел уходить из Аталанты

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Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, что зимой к нему проявляли интерес несколько клубов.

- Мне говорили, что было 2-3 клуба, которые интересовались. Это было в межсезонье, зимой, но я не хотел уходить, потому что нужно было перевозить семью, Евро скоро. Я даже не задумывался об этом. Тем более я знаю, что все трансферы проводятся летом, когда тренер готовится к сезону. Они берут футболистов на конкретные позиции.

- После Евро готов к новому вызову?

- Я пока не знаю, потому что не всё от меня зависит. Я от себя делаю максимально на поле, моя задача - играть и работать. Есть еще клуб "Аталанта", у которого есть свое мнение и видение по этому моменту. Сейчас главное - Евро, а дальше посмотрим.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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