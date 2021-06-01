"Интересовались 2-3 клуба" - Малиновский рассказал, почему зимой он не захотел уходить из Аталанты
Но после Евро диспозиция может измениться
Полузащитник "
- Мне говорили, что было 2-3 клуба, которые интересовались. Это было в межсезонье, зимой, но я не хотел уходить, потому что нужно было перевозить семью, Евро скоро. Я даже не задумывался об этом. Тем более я знаю, что все трансферы проводятся летом, когда тренер готовится к сезону. Они берут футболистов на конкретные позиции.
- После Евро готов к новому вызову?
- Я пока не знаю, потому что не всё от меня зависит. Я от себя делаю максимально на поле, моя задача - играть и работать. Есть еще клуб "Аталанта", у которого есть свое мнение и видение по этому моменту. Сейчас главное - Евро, а дальше посмотрим.
Популярное сейчас
- Турецкий клуб хочет заменить игрока Шахтера хавбеком Динамо
- Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию
- УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд
- Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Новости по теме
- 15:15 Украинские Малиновский останется в Аталанте. Президент клуба не собирается продавать украинца летом
- 09:08 Украинские "Аталанта - не топ-клуб". Маркевич рассказал, в какой чемпионат нужно перейти Малиновскому
- 18:14 Украинские Малиновский: Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо