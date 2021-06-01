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Малиновский: В Италии очень важно, когда есть коммуникация с тренером, а не просто головой кивать

Наши за границей
(2 голосов)

Знание языка в Италии очень важно

Малиновский: В Италии очень важно, когда есть коммуникация с тренером, а не просто головой кивать

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о великолепном отрезке в конце нынешнего сезона в чемпионате Италии.

"Были некоторые проблемы в прошлом году, связанные с дискомфортом, и в конце года был ковид, немного потерял физические кондиции, которые нужно было набрать.

После нового года я чувствовал себя хорошо, с языком стало меньше проблем, понимал тренера, мог с ним общаться. В Италии это очень важно, когда есть коммуникация с тренером, общение, а не просто головой кивать.

Потом был хороший отрезок и те три матча в сборной, которые я полностью отыграл, мне очень помогли в физическом плане сыграть хорошо в чемпионате", - сказал Малиновский.

Напомним, что в минувшем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в составе "Аталанты" провел 36 матчей и забил 8 мячей, а также сделал 12 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 20:21
А Коваленко хоч киває чи тільки очима кліпає?
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