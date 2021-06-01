Малиновский: В Италии очень важно, когда есть коммуникация с тренером, а не просто головой кивать

Полузащитник " Аталанты " и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о великолепном отрезке в конце нынешнего сезона в чемпионате Италии.

"Были некоторые проблемы в прошлом году, связанные с дискомфортом, и в конце года был ковид, немного потерял физические кондиции, которые нужно было набрать.

После нового года я чувствовал себя хорошо, с языком стало меньше проблем, понимал тренера, мог с ним общаться. В Италии это очень важно, когда есть коммуникация с тренером, общение, а не просто головой кивать.

Потом был хороший отрезок и те три матча в сборной, которые я полностью отыграл, мне очень помогли в физическом плане сыграть хорошо в чемпионате", - сказал Малиновский.