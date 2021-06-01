Малиновский: В Италии очень важно, когда есть коммуникация с тренером, а не просто головой кивать
Знание языка в Италии очень важно
twitter.com/Atalanta_BC
Полузащитник "
"Были некоторые проблемы в прошлом году, связанные с дискомфортом, и в конце года был ковид, немного потерял физические кондиции, которые нужно было набрать.
После нового года я чувствовал себя хорошо, с языком стало меньше проблем, понимал тренера, мог с ним общаться. В Италии это очень важно, когда есть коммуникация с тренером, общение, а не просто головой кивать.
Потом был хороший отрезок и те три матча в сборной, которые я полностью отыграл, мне очень помогли в физическом плане сыграть хорошо в чемпионате", - сказал Малиновский.
Напомним, что в минувшем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в составе "Аталанты" провел 36 матчей и забил 8 мячей, а также сделал 12 результативных передач.
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