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СМИ: Ребров возглавит клуб из ОАЭ, а через год вернётся в Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Небезынтересное развитие событий

СМИ: Ребров возглавит клуб из ОАЭ, а через год вернётся в Динамо

MTI / Тамаш Ковач

Новина українською

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров летом покинет венгерский клуб, сообщает Magyar Nemzet.

Как утверждает источник, украинский тренер едет в "Эль-Айн" в ОАЭ. Из всех имеющихся на данный момент у Реброва вариантов этот является наиболее прибыльным, так как арабский клуб готов платить украинцу 4 млн евро в год.

Впрочем, также отметается, что ОАЭ для Реброва лишь временное решение – в 2022 украинец вернется в "Динамо", где заменит Мирчу Луческу, так как 75-летний румын в силу возраста не планирует продлевать контракт с киевским клубом.

Напомним, что украинец три года подряд приводил венгерскую команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в "Динамо" был главным тренером с 2014 по 2017 год (дважды выигрывал чемпионат и кубок Украины, и 1 раз – Суперкубок).

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Magyar Nemzet

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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
01.06.2021 в 22:00
а про динамо немножко приврали
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 21:55
Так планируют, но не факт, что все так получится!
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kalan-86 (Анкара)
01.06.2021 в 21:40
Странное решение для карьеры...в Ференцвароше не на много меньше же зарабатывал. Да и другие хорошие клубы в Европе хотели.
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2021 в 21:46
а якщо провал? в Європі це всі побачать. а про роботу в ОАЕ ніхто навіть уваги не зверне. Хоч перше хоч останнє місце.
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