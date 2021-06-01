СМИ: Ребров возглавит клуб из ОАЭ, а через год вернётся в Динамо

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров летом покинет венгерский клуб, сообщает Magyar Nemzet.

Как утверждает источник, украинский тренер едет в "Эль-Айн" в ОАЭ. Из всех имеющихся на данный момент у Реброва вариантов этот является наиболее прибыльным, так как арабский клуб готов платить украинцу 4 млн евро в год.

Впрочем, также отметается, что ОАЭ для Реброва лишь временное решение – в 2022 украинец вернется в " Динамо ", где заменит Мирчу Луческу, так как 75-летний румын в силу возраста не планирует продлевать контракт с киевским клубом.

Напомним, что украинец три года подряд приводил венгерскую команду к чемпионству, а также выводил "Фради" в группу Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в "Динамо" был главным тренером с 2014 по 2017 год (дважды выигрывал чемпионат и кубок Украины, и 1 раз – Суперкубок).