СМИ: Ярмоленко может перейти в Спартак

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщает westhamfans.org.

По информации источника, лондонский клуб может включить украинца в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Эту сделку клуб хочет совершить до старта чемпионата Европы.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 24 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2022 года.