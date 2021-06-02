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СМИ: Ярмоленко может перейти в Спартак

Наши за границей
(1 голосов)

"Вест Хем" хочет обменять украинца на игрока "красно-белых"

СМИ: Ярмоленко может перейти в Спартак

Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщает westhamfans.org.

По информации источника, лондонский клуб может включить украинца в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Эту сделку клуб хочет совершить до старта чемпионата Европы.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ Ярмоленко провел 24 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Спартак (Москва) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Алекс Крал
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Источник:
westhamfans.org

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Комментарии (4)
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Cherkasskiy (Черкаси)
02.06.2021 в 10:21
Большего бреда не придумаешь!
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0
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Cerega15 (Kherson)
02.06.2021 в 10:23
Почему бред? Тут же не написано, что Ярмоленко хочет перейти, это клуб хотел бы.
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+1
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aleks68
02.06.2021 в 10:20
ещё один кормилец?или утка
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0
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старий фан (Рівне)
02.06.2021 в 10:16
навряд чи.
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