Агент Ярмоленко: Вариант перехода Андрея в российский клуб даже не может обсуждаться

Агент украинского полузащитника Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг информацию о возможном переходе футболиста в один из клубов России.

"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", - прокомментировал Шаблий.

Напомним, что "Вест Хэм" хотел включить Ярмоленко в сделку по полузащитнику "Спартака" Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Это соглашение клуб планировал совершить до старта чемпионата Европы.