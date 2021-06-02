Агент Ярмоленко: Вариант перехода Андрея в российский клуб даже не может обсуждаться
Вадим Шаблий опроверг информацию о соглашении со "Спартаком"
Вест Хэм
Агент украинского полузащитника Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг информацию о возможном переходе футболиста в один из клубов России.
"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", - прокомментировал Шаблий.
Напомним, что "Вест Хэм" хотел включить Ярмоленко в сделку по полузащитнику "Спартака" Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Это соглашение клуб планировал совершить до старта чемпионата Европы.
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Источник:zbirna.com
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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
02.06.2021 в 14:31
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