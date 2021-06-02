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Агент Ярмоленко: Вариант перехода Андрея в российский клуб даже не может обсуждаться

Наши за границей
(4 голосов)

Вадим Шаблий опроверг информацию о соглашении со "Спартаком"

Агент Ярмоленко: Вариант перехода Андрея в российский клуб даже не может обсуждаться

Вест Хэм

Новина українською

Агент украинского полузащитника Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг информацию о возможном переходе футболиста в один из клубов России.

"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", - прокомментировал Шаблий.

Напомним, что "Вест Хэм" хотел включить Ярмоленко в сделку по полузащитнику "Спартака" Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Это соглашение клуб планировал совершить до старта чемпионата Европы.

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В статье: Андрей Ярмоленко Спартак (Москва) Вадим Шаблий Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
02.06.2021 в 14:31
Перепрошую, що повторююся але просто смішно! ) Привіт «інсайдерам»! «Інсайдери» це вже як мем. )
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