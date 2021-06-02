Чемпион с украинским акцентом: как Роман Григорчук доминирует в первенстве Беларуси

Роман Григорчук превращает солигорский "Шахтер" в безусловного лидера белорусского чемпионата. Украинский специалист в минувшем розыгрыше сделал горняков сильнейшей командой республики. А теперь имеет все шансы сохранить для "желто-черных" трофей в еще более эффектной манере. Пробуем установить причины, приведшие наставника к успеху.

Предисловие к прорыву

Минувшей осенью у руля одного из самых богатых белорусских клубов произошла рокировка: украинца Юрия Вернидуба сменил его соотечественник Роман Григорчук. К тому моменту "Шахтер" делил лидирующую позицию с БАТЭ, многолетним гегемоном высшей лиги. Причем шансы на финиш перед борисовчанами у горняков были вполне высокими. Однако экс-главкому "Зари" менеджмент Солигорска указал на дверь, поскольку в стартовом раунде еврокубков тот не смог настроить подопечных на победу над "Сфынтул-Георге". Молдаване, представлявшие село Суручены с населением 3000 жителей, довели встречу до серии пенальти — и переиграли соперника, чьи футболисты каждый по отдельности стоили как годовой бюджет гостей. Разумеется, это был удар и по амбициям, и по самолюбию боссов "Шахтера".

Григорчук чемпионат начал ни шатко, ни валко. Однако ближе к финишу команда раскочегарилась, заиграв в симпатичный футбол. Тем не менее на самом финише хозяевами своей судьбы Солигорск в полной мере не являлся. Заключительный матч чемпионата "Шахтеру" требовалось не просто выиграть, но и параллельно зафиксировать потерю очков БАТЭ в матче с минским "Динамо". Борисов в белорусском "класико" и правда провалился, сыграв нулевую ничью. Тогда как горняки еще на 90-й минуте рисковали опозориться больше, чем в еврокубках. ФК "Минск" в гостях на стадионе "Строитель", играя вдесятером, удерживал счет 2:2. Однако на 92-й и 98-й (!) минутах все же капитулировал, что принесло "Шахтеру" первый с 2005-го года титул. Разумеется, этот успех гарантировал Григорчуку сохранение поста.

Рекордный старт всех времен

Сезон-2021 "Шахтер" начал, без преувеличения, со сногсшибательных результатов. В 11 турах команда не потеряла ни балла, установив абсолютный рекорд высшей лиги по количеству побед подряд на старте сезона. Чтобы понимать, насколько достижение выбивается из череды себе подобных, просто проникнитесь: предыдущий топ-показатель держался четверть века — минское "Динамо" выбило 10 из 10 в 1995 году, когда его цвета защищали Валентин Белькевич, Александр Хацкевич, Сергей Штанюк, Андрей Островский, Виталий Володенков… В общем, весь цвет белорусского футбола своей эпохи. Нынче у горняков нет и близко таких звезд в составе. Но при этом команда уверенно движется к защите титула: после трети дистанции отрыв от преследователей составляет семь очков.

Правда, в Кубке Беларуси Солигорск прекратил борьбу на стадии полуфинала, проиграв "Ислочи". Однако глобально этой неудаче в команде не расстроились. Главное испытание, по которому и будут судить Романа Григорчука, ждет коллектив летом. Именно тогда стартуют еврокубки — выступления в Лиге чемпионов станут лакмусовой бумажкой, что даст ответ о реальных уровнях и возможностях тренера. Пока же отметим, что помогло "Шахтеру" так прекрасно провести весенний отрезок дистанции.

Наследство Вернидуба

От предшественника Роману Иосифовичу досталось богатое наследство. Во-первых, это сами по себе игроки высокого уровня, если оценивать их белорусскими реалиями. Здесь и лучший вратарь страны 2019 года Александр Гутор. Рядом надежная связка опорников Сзоке — Селява, внутри которой отечественный хав дослужился до вызова в национальную сборную. Великолепный левый защитник Антич, на которого облизывалась "Црвена звезда" под усиление в Лиге чемпионов. Плюс богатая группа атаки, гарантировавшая свежесть исполнителям за счет ротации. Кроме того, в помощь Григорчуку была и схема 4-2-3-1, которую постепенно внедрил и использовал Вернидуб. Внутри тактического каркаса оставалось лишь подшлифовать мелкие недочеты да дождаться возвращения в строй после тяжелой травмы оплота защиты Политевича — центрдеф добавил бы обороне надежности и вверху, и внизу.

Топ-трансферы зимы

Как уже упоминалось, "Шахтер" был и остается одним из богатейших клубов высшей лиги, поскольку его содержит системообразующее предприятие страны — концерн "Беларуськалий". Денег и раньше Солигорск на футбол не жалел. После завоевания золота и вовсе расчехлил кубышку. В итоге в стан "желто-черных" длинным рублем сманили из БАТЭ опытнейшего защитника Филипенко и лучшего футболиста РБ последних лет, атакующего хава Стасевича. Запасным кипером подписали Черника, еще недавно знатно выручавшего "Нанси" во втором дивизионе чемпионата Франции. На место лимитчика (сейчас в Беларуси обязательно присутствие на поле игрока U-21) подписали звезду "молодежки" Шевченко. Огулом же "Шахтер" приобрел порядка полутора десятков человек, что позволило Григорчуку получить два абсолютно равных состава, чего ни у кого больше в чемпионате нет.

Вишенкой же на торте назовем покупку нападающего Дарбо из северомакедонской "Шкупи". За форварда выложили порядка 700 тысяч евро, что по меркам Беларуси космические деньги. Однако гамбиец со стартовых матчей принялся отрабатывать каждый цент, забив всем прямым конкурентам Солигорска — БАТЭ, минскому "Динамо", жодинскому "Торпедо"-БелАЗу… После 11 туров в активе африканца 11+3 по системе "гол плюс пас" и серия предложений из-за рубежа, которые оценивают в два-три раза выше его изначальной стоимости. Продаст его "Шахтер" или нет, станет понятно после выступлений команды в Лиге чемпионов. Но то, что именно Дарбо сделал разницу для Григорчука на старте, очевидно. У соперников просто нет столь качественного форварда, способного реализовывать моменты с высочайшей эффективностью.

Предсезонные сборы

Вы удивитесь, но в Беларуси минувшей зимой далеко не все команды смогли выехать в Турцию для подготовки к сезону. Поскольку многие коллективы зависят от государственной поддержки и находятся на обеспечении госпредприятий, деньги на расходы клубами не зарабатываются, а берутся из бюджета. На стыке годов лавочка прикрылась сама собой: политические волнения в стране вкупе с последствиями коронавируса спровоцировали финансовый кризис. А потому на уровне министерства спорта и туризма был издан приказ, запрещающий тратить казенные евро вне пределов республики. Исключение давалось только тем участникам высшей лиги, кто имел внебюджетные средства на счетах. Мол, частные деньги тратьте как хотите, казенные — ни-ни.

В результате единицы позволили себе вояжи в теплые страны для подготовки на адекватных полях с надлежащим питанием и обслуживанием. "Шахтер" из их числа. Как горнякам, зависящим от "Беларуськалия", это удалось — загадка. И разгадать ее может только тот, кто по-настоящему вхож в политическое закулисье республики. Нам же остается лишь констатировать: база физической готовности, заложенная за тремя морями, сейчас выступает фундаментом успеха "Шахтера". Как и спарринги с сильными соперниками калибра участника ЛЧ-2020 "Краснодара".

Слабость чемпионата

И вновь приходится обращаться к неспортивным аспектам жизни в Беларуси. Совместным решением министерства спорта и федерации футбола перед стартом сезона был введен потолок зарплат для игроков и тренеров высшей лиги. Максимум, который могут заработать спортсмены, — порядка 5800 долларов. И то таковых из легионерской диаспоры допускается всего три. Доморощенным же исполнителям требуется иметь неслабый налет за сборную и в целом выглядеть на голову сильнее остальных. Зарплата же главного тренера получила ограничение в 3800 долларов в месяц. Легко понять, что Фалькао в Беларусь не поехал, равно как не остались в стране более-менее квалифицированные легионеры.

Тем не менее и здесь "Шахтер" оказался "ровнее" остальных. Пока, например, в минском "Динамо" небезызвестный в Украине Леонид Кучук подал в отставку (серия неудачных результатов совпала с роптанием игроков на сокращенные оклады вопреки "жирным" контрактам, подписанным еще зимой), Григорчук радуется жизни. Как и его футболисты. По информации белорусских изданий, в быту горняков пертурбаций не произошло: и по деньгам, и по условиям "черно-желтые" держат уровень. А потому кроме футбола в Солигорске никто ни о чем не думает — чего не сказать, для сравнения, о БАТЭ или брестском "Динамо". Из-за этого реальной конкуренции "Шахтеру" сейчас не видно. Как минимум потому, что соперники не могут собрать составы, готовые дать бой чемпиону.

Умение подстраиваться под соперника

Результат Роману Григорчуку делает тактический прагматизм и глубокое понимание возможностей своих исполнителей. Тренер грамотно выбирает состав под конкретные матчи и не допускает ошибок, характерных для "синдрома второго сезона" у чемпионов. Здесь нет места авантюризму или безоглядному желанию нестись вперед по принципу "мы сильнее, мы победим". Григорчук не стесняется "зеркалить" схемы соперника в больших матчах и отходить в оборону низким блоком, выманивая оппонента и дожидаясь его ошибок на контратаке. Если же игра идет не по сценарию "Шахтера", то следуют замены и перестроения, раскрывающие игру. И в том, и в другом случае дисциплинированность футболистов и их высокое индивидуальное мастерство обеспечивают два ключевых момента. Прежде всего, это выполнение установки и сохранение структуры игры. А также умение выжать даже из полумомента те голевые удары, которые остаются в итоге ключевыми. Так обычно играют в еврокубках команды-сенсации, заходящие по сетке максимально далеко. А значит, можно сделать вывод, что "Шахтер" весь весенний отрезок чемпионата Беларуси превратил в подготовку к Лиге чемпионов.

В высшей лиге план сработал на сто процентов. Получится ли на евроарене? Ждать осталось всего пару недель…