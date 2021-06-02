Гол Малиновского вошел в топ-5 мячей Аталанты в мае - ВИДЕО

" Аталанта " подвела итоги конкурса "Лучший гол мая", выделив пятерку лучших голевых действий.

Вошел в топ-5 и гол украинского полузащитника Руслана Малиновского в ворота туринского "Ювентуса".

Отметим, что из пяти лучших голов месяца украинец также поучаствовал в четырех: один гол и три ассиста.