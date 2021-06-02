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Гол Малиновского вошел в топ-5 мячей Аталанты в мае - ВИДЕО

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Руслан положил Ювентусу

Гол Малиновского вошел в топ-5 мячей Аталанты в мае - ВИДЕО

Фото: ФК Аталанта

Новина українською

"Аталанта" подвела итоги конкурса "Лучший гол мая", выделив пятерку лучших голевых действий.

Вошел в топ-5 и гол украинского полузащитника Руслана Малиновского в ворота туринского "Ювентуса".

Отметим, что из пяти лучших голов месяца украинец также поучаствовал в четырех: один гол и три ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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