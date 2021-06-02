Гол Малиновского вошел в топ-5 мячей Аталанты в мае - ВИДЕО
Руслан положил Ювентусу
Фото: ФК Аталанта
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Вошел в топ-5 и гол украинского полузащитника Руслана Малиновского в ворота туринского "Ювентуса".
Отметим, что из пяти лучших голов месяца украинец также поучаствовал в четырех: один гол и три ассиста.
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