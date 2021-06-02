Леоненко: Нравится Ярмоленко в Спартаке — пусть идет. Что этих политиков слушать?
Экспертное мнение о возможном трансфере
Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал слухи о возможном переходе украинского вингера "Вест Хэма"
"Нравится — пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал.
Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл", — сказал Леоненко.
Отметим, что на информацию о возможном переходе Ярмоленко от английских СМИ агент игрока Вадим Шаблий заявил, что вопрос перехода украинца в российский клуб не рассматривается.
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