Леоненко: Нравится Ярмоленко в Спартаке — пусть идет. Что этих политиков слушать?

Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал слухи о возможном переходе украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в московский "Спартак".

"Нравится — пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал.

Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл", — сказал Леоненко.