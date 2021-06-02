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  4. Леоненко: Нравится Ярмоленко в Спартаке — пусть идет. Что этих политиков слушать?
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Леоненко: Нравится Ярмоленко в Спартаке — пусть идет. Что этих политиков слушать?

Наши за границей
(1 голосов)

Экспертное мнение о возможном трансфере

Леоненко: Нравится Ярмоленко в Спартаке — пусть идет. Что этих политиков слушать?

Новина українською

Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал слухи о возможном переходе украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в московский "Спартак".

"Нравится — пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал.

Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл", — сказал Леоненко.

Отметим, что на информацию о возможном переходе Ярмоленко от английских СМИ агент игрока Вадим Шаблий заявил, что вопрос перехода украинца в российский клуб не рассматривается.

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В статье: Андрей Ярмоленко Виктор Леоненко Спартак (Москва) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (11)
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Unselfish (Белая Церковь )
02.06.2021 в 21:16
Сепаратюга конченный. Когда уже на покой?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
02.06.2021 в 21:07
Мені це видається дискусією щодо державного устрою країн з паралельної реальності п'ятого виміру. Невже тут більше нема чим підманити читачів, окрім як вигадуванням приводів для оцінювання шкіри невбитого ведмедя?
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.06.2021 в 21:05
Футбол вже давно перетворився на шоу, і ось такі навколофутбольні фріки, як цей, теж частина шоу. Воно на службі, його робота - вкидати лайно на вентилятор. Всерйоз реагувати на нього це все одно, що на вулиці витрачати свій час та емоції на якогось промоутера, що рекламні листівки людям пхає.
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+4
-1
vlad920 (I-F)
02.06.2021 в 21:03
Манкурт без роду, гідності, самоповаги
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+6
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
02.06.2021 в 21:01
Интересно было бы посмотреть на Бревнолу в Спартаке :)
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+1
-6
avatar
IM-RM-DK (Miami)
02.06.2021 в 21:17
Какой Спартак??..бревнола в аталанте под лавкой сидит)))))..супер витя 3 минуты за пол сезона..пхахахаха
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
02.06.2021 в 20:59
Оце товстопуза Леонора нажралася спотикача ! Мокша вже зовсім з глузду з"їхав !
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+6
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
02.06.2021 в 20:53
Що з цього дурня візьмеш?
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+8
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
02.06.2021 в 20:51
Алкашня парашкинская
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+5
-1
kalan-86 (Анкара)
02.06.2021 в 20:47
Да Леон, ты совсем спаскудился уже.
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+8
-2
Alex.696 (Немирів)
02.06.2021 в 20:43
Ох і де біл!
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+13
-2


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