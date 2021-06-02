Transfermarkt: Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остается самым дорогим украинцем в Венгрии
Обновления ценников по чемпионату Венгрии
ДК
Известный статистический портал Тransfermarkt обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Венгрии, в том числе и украинцев, играющих в местном чемпионате.
Так, Игорь Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остался самым дорогим украинским легионером.
А вот Иван Петряк и Артем Фаворов несколько поднялись в цене – на 200 и 100 тысяч евро соответсвенно.
1. Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин – 2,2 млн евро (прежняя стоимость – 2,5 млн евро)
2. Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк – 2 млн евро (прежняя стоимость – 1,8 млн евро)
3. Полузащитник "Залаэгерсега" Артем Фаворов – 500 тысяч евро (прежняя стоимость – 400 тысяч евро)
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