Transfermarkt: Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остается самым дорогим украинцем в Венгрии

Известный статистический портал Тransfermarkt обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Венгрии, в том числе и украинцев, играющих в местном чемпионате.

Так, Игорь Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остался самым дорогим украинским легионером.

А вот Иван Петряк и Артем Фаворов несколько поднялись в цене – на 200 и 100 тысяч евро соответсвенно.

1. Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин – 2,2 млн евро (прежняя стоимость – 2,5 млн евро)

2. Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк – 2 млн евро (прежняя стоимость – 1,8 млн евро)

3. Полузащитник "Залаэгерсега" Артем Фаворов – 500 тысяч евро (прежняя стоимость – 400 тысяч евро)