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Transfermarkt: Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остается самым дорогим украинцем в Венгрии

Наши за границей
(2 голосов)

Обновления ценников по чемпионату Венгрии

Transfermarkt: Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остается самым дорогим украинцем в Венгрии

ДК

Новина українською

Известный статистический портал Тransfermarkt обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Венгрии, в том числе и украинцев, играющих в местном чемпионате.

Так, Игорь Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остался самым дорогим украинским легионером.

А вот Иван Петряк и Артем Фаворов несколько поднялись в цене – на 200 и 100 тысяч евро соответсвенно.

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1. Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин – 2,2 млн евро (прежняя стоимость – 2,5 млн евро)

2. Полузащитник "Фехервара" Иван Петряк – 2 млн евро (прежняя стоимость – 1,8 млн евро)

3. Полузащитник "Залаэгерсега" Артем Фаворов – 500 тысяч евро (прежняя стоимость – 400 тысяч евро)

Transfermarkt: Харатин подешевел на 300 тысяч евро, но остается самым дорогим украинцем в Венгрии - изображение 1
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В статье: Иван Петряк Артем Фаворов Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) МОЛ Фехервар
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
02.06.2021 в 21:57
А на самый низ таблицы решили не смотреть?? Типо и так сойдет. Горе редакторы))
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