Украинец отметился хет-триком за Стебек в товарищеском матче
Футболист выступает на правах аренды
Украинский нападающий "Стабека" Алексей Хобленко отметился тремя голами в спарринге против "Шейда".
Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу команды украинца.
Отметим, что в официальных матчах за "Стабек" Хобленко уже дебютировал. В матче четвертого тура он вышел на замену на 78 минуте в игре против Хаугесунна (0:0).
Напомним, что права на форварда принадлежат "Днепру-1", однако у норвежского клуба есть опция выкупа футболиста по окончании аренды.
На данный момент "Стабек" идет 9-м в высшей лиге Норвегии.
.
.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча на 3 июня 2021
- Сдержал слово. Хавбек Черноморца постригся налысо после выхода команды в УПЛ
- Все не так плохо. Украинская молодежка сыграла вничью с турками
- Пятов остается в Шахтере, Имереков оказался в Заре. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...