Украинец отметился хет-триком за Стебек в товарищеском матче

Украинский нападающий "Стабека" Алексей Хобленко отметился тремя голами в спарринге против "Шейда".

Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу команды украинца.

Отметим, что в официальных матчах за "Стабек" Хобленко уже дебютировал. В матче четвертого тура он вышел на замену на 78 минуте в игре против Хаугесунна (0:0).

Напомним, что права на форварда принадлежат "Днепру-1", однако у норвежского клуба есть опция выкупа футболиста по окончании аренды.

На данный момент "Стабек" идет 9-м в высшей лиге Норвегии.

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