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Шериф Вернидуба выйдет из отпуска 10 июня

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Игроки пройдут обязательный медицинский тест

Шериф Вернидуба выйдет из отпуска 10 июня

фото - ФК Шериф

Новина українською

Первая команда "Шерифа", главным тренером которого является украинец Юрий Вернидуб, ушли в непродолжительный отпуск после финального матча сезона в Кубке Молдовы. Исключение – игроки, которых вызвали в национальные сборные своих стран. Для них отпуск продлится всего несколько дней.

Сбор на родном Спортивном Комплексе назначен на 10 июня, после чего игроки пройдут обязательный медицинский тест и приступят к подготовке к новому сезону в Национальном Дивизионе и матчам квалификации Лиги Чемпионов.

На первый сбор запланировано несколько контрольных матчей. Соперники и даты игр будут объявлены позже.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф

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