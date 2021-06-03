Шериф Вернидуба выйдет из отпуска 10 июня

Первая команда "Шерифа", главным тренером которого является украинец Юрий Вернидуб, ушли в непродолжительный отпуск после финального матча сезона в Кубке Молдовы. Исключение – игроки, которых вызвали в национальные сборные своих стран. Для них отпуск продлится всего несколько дней.



Сбор на родном Спортивном Комплексе назначен на 10 июня, после чего игроки пройдут обязательный медицинский тест и приступят к подготовке к новому сезону в Национальном Дивизионе и матчам квалификации Лиги Чемпионов.



На первый сбор запланировано несколько контрольных матчей. Соперники и даты игр будут объявлены позже.