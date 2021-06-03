  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Юрий Вернидуб и злой рок cельских "святых"
В тренде

Юрий Вернидуб и злой рок cельских "святых"

Наши за границей
(1 голосов)

Футбольное хитросплетение огорчило экс-наставника луганской Зари

Юрий Вернидуб и злой рок cельских "святых"

Фото - ФК Шахтер Солигорск / Автор неизвестен

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В карьере каждого тренера бывает не только много разных необычных ситуаций, но и любопытных хитросплетений. Одно из них вот уже второй год кряду огорчает своим постоянством украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Все началось в 2020 году, когда бывший главный тренер луганской "Зари" работал в Беларуси. Возглавляемый им солигорский "Шахтер" в первом квалификационном раунде минувшего розыгрыша Лиги Европы встречался со скромным молдовским клубом "Сфынтул Георге", что в переводе означает "Святой Георгий".

В единственном матче этой стадии, проходившем в Солигорске, основное и дополнительное время завершилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти везение было на стороне молдован. В тот вечер гости убедительно взяли верх в футбольной лотерее - 4:1, а спустя всего четыре дня Вернидуб покинул "Шахтер".

Спустя всего четыре месяца после отъезда из Беларуси, по удивительному стечению обстоятельств наш тренер оказался в стране, команда которой косвенно повлияла на продолжительность его дальнейшей карьеры в Солигорске - Молдове. И надо же было такому случиться: со своим новым клубом, тираспольским "Шерифом", Юрий Вернидуб вновь пострадал в серии пенальти от "Сфынтул Георге". В этот раз очередное поражение от представляющих село Суручены "святых" последовало в финале Кубка Молдовы, который проходил в Кишиневе. Что интересно: для украинского тренера все повторилось точь-в-точь так же, как и в 2020-м в Солигорске. Основное и дополнительное время в матче "Сфынтул Георге" - "Шериф" тоже завершилось со счетом 0:0, а в футбольной лотерее команда Вернидуба уступила 2:3.

В связи с этим на одной из футбольных страничек в соцсетях поклонник Юрия Вернидуба в шутку заметил: "Может быть, для того чтобы противостоять высшим силам, покровительствующим ФК "Святой Георгий", нужно пригласить в свой тренерский штаб Михаила Кополовца, который знает толк в этом вопросе. Возьмите хотя бы его крылатую фразу: "Ми перед кожною грою ходимо в церкву, перед кожною!"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...