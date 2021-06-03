Юрий Вернидуб и злой рок cельских "святых"
Футбольное хитросплетение огорчило экс-наставника луганской Зари
Фото - ФК Шахтер Солигорск / Автор неизвестен
В карьере каждого тренера бывает не только много разных необычных ситуаций, но и любопытных хитросплетений. Одно из них вот уже второй год кряду огорчает своим постоянством украинского специалиста Юрия Вернидуба.
Все началось в 2020 году, когда бывший главный тренер луганской "Зари" работал в Беларуси. Возглавляемый им солигорский "Шахтер" в первом квалификационном раунде минувшего розыгрыша Лиги Европы встречался со скромным молдовским клубом "Сфынтул Георге", что в переводе означает "Святой Георгий".
В единственном матче этой стадии, проходившем в Солигорске, основное и дополнительное время завершилось без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти везение было на стороне молдован. В тот вечер гости убедительно взяли верх в футбольной лотерее - 4:1, а спустя всего четыре дня Вернидуб покинул "Шахтер".
Спустя всего четыре месяца после отъезда из Беларуси, по удивительному стечению обстоятельств наш тренер оказался в стране, команда которой косвенно повлияла на продолжительность его дальнейшей карьеры в Солигорске - Молдове. И надо же было такому случиться: со своим новым клубом, тираспольским "Шерифом", Юрий Вернидуб вновь пострадал в серии пенальти от "Сфынтул Георге". В этот раз очередное поражение от представляющих село Суручены "святых" последовало в финале Кубка Молдовы, который проходил в Кишиневе. Что интересно: для украинского тренера все повторилось точь-в-точь так же, как и в 2020-м в Солигорске. Основное и дополнительное время в матче "Сфынтул Георге" - "Шериф" тоже завершилось со счетом 0:0, а в футбольной лотерее команда Вернидуба уступила 2:3.
В связи с этим на одной из футбольных страничек в соцсетях поклонник Юрия Вернидуба в шутку заметил: "Может быть, для того чтобы противостоять высшим силам, покровительствующим ФК "Святой Георгий", нужно пригласить в свой тренерский штаб Михаила Кополовца, который знает толк в этом вопросе. Возьмите хотя бы его крылатую фразу: "Ми перед кожною грою ходимо в церкву, перед кожною!"
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