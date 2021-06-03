Кучук покинул минское Динамо
Команда идет на 5-м месте в чемпионате
dinamo-minsk.by
Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук покинул клуб.
Соглашение расторгнуто по согласию сторон. Также ушли в отставку и представители тренерского штаба Кучука.
Специалист занял должность главного тренера команды в апреле 2020 года.
В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 5-е место. После 11-и туров сезона-2021 "Динамо" идет 5-м с отставанием от лидирующего "Шахтера" на 13 очков.
Напомним, что в Украине Кучук известен по работе с "Арсеналом", "Сталью" и "Рухом".
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Источник:Динамо (Минск)
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