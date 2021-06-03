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Кучук покинул минское Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Команда идет на 5-м месте в чемпионате

Кучук покинул минское Динамо

dinamo-minsk.by

Новина українською

Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук покинул клуб.

Соглашение расторгнуто по согласию сторон. Также ушли в отставку и представители тренерского штаба Кучука.

Специалист занял должность главного тренера команды в апреле 2020 года.

В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 5-е место. После 11-и туров сезона-2021 "Динамо" идет 5-м с отставанием от лидирующего "Шахтера" на 13 очков.

Напомним, что в Украине Кучук известен по работе с "Арсеналом", "Сталью" и "Рухом".

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В статье: Леонид Кучук Динамо (Минск)
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Источник:
Динамо (Минск)

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