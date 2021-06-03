Швед заявил о своем желании остаться в Мехелене

Украинский полузащитник Марьян Швед подвел итоги сезона, который он провел в аренде в "Мехелене".

"Я доволен последним сезоном, потому что опять почувствовал игровой ритм и уверенность в своих силах. Не достаточно быстро удалось адаптироваться к новому клубу "Мехелен" и чемпионату Бельгии, но пребывание здесь сделало меня сильнее как ментально, так и в игровом плане.

Как итог, я получил шанс, которого не было у меня в "Селтике". Моя аренда заканчивается и мне бы хотелось остаться играть в "Мехелене". Я чувствую доверие тренера и уверенность в своих силах. А без доверия ни один футболист не может играть.

Я буду делать все от меня зависящее чтобы снова получить вызов в национальную сборную. Но для этого нужно продолжать иметь постоянную игровую практику и делать результативные действия", – сказал Швед.